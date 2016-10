Abogado pide a las autoridades redoblar vigilancia para combatir la inseguridad

Recomendó a las dependencias en el municipio, como lo es Seguridad Pública a Seguridad Pública Estatal y demás corporaciones policiacas a que implementen nuevas estrategias para combatir la inseguridad.

Añadió que en lo que va del año se sabe de un buen número de robos que se han registrado en esta zona de Hidalgo, y la frecuencia se ha observado en el municipio de Huejutla.

Pidió a los ciudadanos que pudieran haber sufrido algún ilícito para que inmediatamente lo reporten ante las autoridades competentes “lo importante es denunciar, pues muchas veces los ciudadanos se quejan que no hay justicia de parte de las autoridades, cuando son los ciudadanos que callan y no presentan la denuncia correspondiente”.

Héctor Hernández, reconoció que no todo depende de las autoridades de procuración de justicia, sino que se tiene que trabajar en conjunto con los ciudadanos quienes deben de fortalecer la cultura de la denuncia en esta zona de Hidalgo.

Insistió en su llamado a la población para que prevalezca la cultura de la denuncia “si un ciudadano sufre algún acto ilícito inmediatamente debe de acudir ante las autoridades competentes para que día con día estas acciones vayan reduciendo y se castigue a quien se tenga que castigar”.