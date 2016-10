SAGARPA exhorta a productores a organizarse para que obtengan mayores beneficios

San Felipe Orizatlán, Hgo.- A través de los programas de extensionismo que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se han implementado estrategias para fortalecer la economía de productores, por ello se llevan a cabo campañas para que estos se organicen y trabajen en grupos para que obtengan mayores beneficios.

Informó lo anterior Vicente Falcón Hernández, Coordinador del Programa de Extensionismo del Distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Huejutla-Zacualtipan, quien explicó que la dependencia se encuentra trabajando de manera coordinada con las Direcciones de Proyectos Productivos en cada uno de los municipios para que den a conocer a los productores de café, naranja, miel, carne y peces los beneficios que obtienen al trabajar de manera organizada.

Falcón Hernández explicó que el objetivo es mejorar la calidad de la producción en cada una de sus ramas, y a vez que los productores logren posicionarse en el mercado y obtengan mayores ganancias, en el DDR ubicado en Huejutla se llevan a cabo capacitaciones o reuniones generales los últimos viernes de cada mes a partir de las 11:00 horas, dirigido a productores y extensionistas.

Exhortó a quienes deseen mayores informes del programa a que se acerquen al DDR o en sus municipios, en donde se ha ubicado a uno o varios extensionistas para que organicen grupos en las localidades, la idea dijo el Coordinador de Extensionismo es que los productores acudan a las capacitaciones, que pongan en práctica los aprendizajes y que lo comportan con sus demás compañeros “que no sean egoístas, que se apoyen y no se aferren a seguir trabajando con métodos tradicionales que no les permite avanzar y ponen en riesgo sus producciones”, puntualizó.