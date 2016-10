Apreciaciones La tarde del viernes vecinos de Dios Padre identificados con el grupo del régimen comunal, intentaron ingresar a unos terrenos, mismos que en semanas pasadas ya los habían asegurado e inclusive cercado, por lo que fue necesaria la intervención de la policía estatal tras que un grupo de vecinos de la colonia Miguel Hidalgo también acudieran y se generara la idea que habría enfrentamiento entre las partes, pero eso no sucedió. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Sobre la carretera federal México-Laredo a un costado de un hotel se pudo apreciar las presencia de comuneros y vecinos. El grupo de comuneros intentó ingresar a dicho predio, pero también al lugar arribaron un nutrido grupo de vecinos de la colonia Miguel Hidalgo mismos que presuntamente se habían opuesto solicitando la presencia de elementos de seguridad pública del estado, el asunto no llegó muy lejos, las cosas se tranquilizaron. Y las culpas comenzaron a generarse, el grupo de comuneros acusó que quienes trataron de invadir el predio fueron los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo por lo que ellos se opusieron a que no entraran al asegurar que está en disputa dicho terreno. Se acordó que mientras esté el litigio en dicho terreno ningún grupo de personas podrá entrar a este, por lo que ambos grupos se retiraron del lugar. Por otro lado, en otro asunto, el Juzgado Penal de Primera Instancia en Ixmiquilpan llevó a cabo la reconstrucción de hechos de Tránsito Terrestre, esto en la comunidad de Panales perteneciente a este municipio, misma que se encuentra en litigio la causa penal correspondiente. Dicho accidente tuvo verificativo el día 30 de noviembre del año 2014, razón por la cual se deslindará la responsabilidad correspondiente, así lo informaron los representante legales del agraviado de quien se omite su nombre por cuestiones legales, mismo que se resolverá en tiempo y forma de acuerdo a las investigaciones. Un evento relevante fue la carrera atlética celebrada ayer. Hombres, mujeres y niños corrieron para crear conciencia contra en cáncer de mama. El evento fue organizado por el DIF Municipal que preside Yolanda Karina Chárrez en coordinación con la VI Jurisdicción Sanitaria cuya sub directora es Lucina Pérez Huerta. Corrieron cinco kilómetros por las principales calles del centro de la ciudad siendo el banderazo de salida frente al ayuntamiento municipal.Ahí estuvo el alcalde Pascual Chárrez Pedraza en la ceremonia de premiación, destacó la importancia de detectar el cáncer a tiempo, antes de entregar los estímulos a los tres primeros lugares de las tres categorías participantes (femenil, Varonil e Infantil). También participaron en una caminata familiar donde los funcionarios también se pronunciaron, así como personas de la tercera edad quienes posterior a dicha actividad se ejercitaron en el Zumbatón con trabajadoras del DIF. El sector salud instaló carpas de consultas médicas, ofreciendo asistencia dental entre otras atenciones. En Alfajayucan Toribio Ramírez Martínez, alcalde del lugar, se muestra optimista del trabajo coordinado con el estado y la federación para buscar encausar el crecimiento del municipio, y por supuesto la presencia de Juan Carlos Muñiz era un aliado importante para el municipio, dijo que el funcionario estatal será relevante para el desarrollo del municipio, y efectivamente es la agricultura la vocación fundamental de ese municipio, es ciertamente parte medular del desarrollo económico. Hay que decirlo, el primer punto es precisamente la agricultura, pues este municipio cuenta con miles de hectáreas de siembra de diferentes productos del campo, sin duda el abrir las canaletas de la presa El Yathé vendrá a dar un gran impulso al sector, pero no puede dejar de lado el alcalde el desarrollo turístico, el sector pecuario y buscar desarrollar al municipio por diferentes vertientes que modifiquen los ingresos a las familias del campo. Mire que en este municipio han perdido al maguey como uno de los implementos culturales que ostentaban, hay que reconocer que es zona que vende pulque culturalmente pero no se ve la principal especie de cultivo del maguey y eso es una contrariedad que deben de explorar y fomentar. La gravedad del problema ante la falta de agua de la presa del Yathé aflige a los campesinos. El pasado viernes se llevó a cabo una muestra gastronómica en las instalaciones de Servicios Regionales con algunos representantes de la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Gestión y Concertación, Coordinación de Establecimientos de Consumo Escolar así como concesionarios de cooperativas escolares del ciclo 2016-2017. Con el fin de llevar a cabo el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria en las escuelas, algunas de las actividades que se están realizando son los contenidos relacionados a la aplicación de medidas para que los establecimientos de consumo escolar (tiendas o cooperativas escolares) ofrezcan a niñas, niños y adolescentes, alimentos y bebidas que favorecen una alimentación correcta.