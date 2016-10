Pasajeros se quejan de aumento de pasaje

La anterior denuncia lo realiza uno de los pasajeros que se identificó como Rufino, de la ruta Tamazunchale – el Coyol Vega Larga, quien señaló que en inicio de esta semana, se llevó la sorpresa que el pasaje había subido de quince pesos a veintidós pesos, sin previo aviso. Asegurando que cuando realizan este tipo de incremento lo hacen de un peso a dos, pero no siete pesos, “además de que se realiza un previa reunión en donde se nos informa a la comunidad de las modificaciones de las tarifas”. Asegurando que hasta el momento no ha dado la cara el líder de transporte Placido Hernández, para darles una explicación por qué incremento tanto el pasaje, ya que se le considera demasiado para las familias, que ahora bajan poco al pueblo para realizar sus compras. Por lo que solicita la intervención de la Secretaria de Comunicación y Transporte, para que se le regule el cobro que se está realizando, ya que un incremento de siete pesos es demasiado ya que muchos de los vecinos quienes que trasladar enfermos y ya no lo pueden hacer porque son de escasos recursos.