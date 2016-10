“San José del Tinto” olvidado por su Gobierno, se quejan habitantes

San José del Tinto cuenta con una población promedio de 500 personas, y es una de las localidades con gran índice de marginación, pero ni así –dice la quejosa- les prestan atención. “Tenemos muchas peticiones, no hay trabajo, las condiciones para que nuestros hijos acudan a la escuela es de lo más difícil, porque tan sólo cuando llueve los caminos se bloquean, si no es por la crecida de los arroyos, por el lodazal que se forma, se hacen albercas de lodo”, manifestó. De las 500 personas que habitan en la comunidad, asegura, más del 50 por ciento son adultos mayores o madres solteras, a quienes no se les da empleo por razones de discriminación, aunado a que son indígenas. “No pertenezco a ningún partido, es más yo no creo en los partidos, pero por lo menos que el señor que está de Presidente voltee a ver a su gente, y deje de andar armando alboroto en otros lados, primero que resuelva los problemas de su pueblo”, puntualizó Lárraga Cruz.