SR: Habrá renovacion de comité municipal del PAN en noviembre Yo no pretendo seguir al frente del partido, hay que darle espacio a otro militante: Sergio Rivera San Martín Chalchicuautla, SLP.- El presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (CDMPAN) Sergio Rivera Herverth dio a conocer que ya está la convocatoria en los estrados de las oficinas del partido, y aseguró que no está interesado en una posible reelección, ya que él fue quien solicitó que a San Martín le llegará primero la convocatoria para hacer el cambio. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios Sergio Rivera, Dirigente del Comite Municipal del PAN Explicó el presidente del comité "ya está publicada la convocatoria, la cual viene muy clara en cuanto a quienes pueden participar, siendo solamente miembros activos y en pleno uso de sus facultades político electorales, además de contar y estar dentro del padrón de miembros activos del PAN". ¿Ya hay algunos interesados en la dirigencia? "Hasta el momento no ya les dimos a conocer que la convocatoria esta en el partido, además de que es abierta a todo miembro activo del partido, salvo de quienes hayan apoyado a otros partidos o que ya no aparezcan en el padrón, pero todo esta dentro de la ley". ¿Buscará de nuevo quedar al frente del PAN? "No, yo fui quien pidió que a San Martín le llegará primero la convocatoria, para así dejar el cargo que ya cumplí el tiempo establecido, por tanto es necesario ya darle un nuevo aire al partido y que nuevos militantes tomen el cargo y se puedan preparar los trabajos del 2018". Enfatizó "queremos hacer las cosas bien, por tanto no meteremos las manos en este proceso, simplemente guiaremos las acciones que se tengan que hacer para que la democracia al interior del partido se lleve a cabo". Finalizó "la convocatoria estará abierta desde que se hizo pública hasta el día 26 de noviembre, para que todos los interesados vayan cumpliendo con la documentación, y de ser el caso incluso el mismo día de la asamblea podrán inscribirse para contender por la dirigencia".