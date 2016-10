Por desabasto elevan el litro de gasolina hasta 20 pesos

Datos recabados por este medio informativo revelaron que existen personas al interior del municipio y la cabecera Municipal, que están acudiendo a las gasolineras de otros municipios vecinos a comprar combustible y lo venden entre 17 y 20 el litro dependiendo de la calidad de la misma. Fuentes consultadas mencionaron que cuentan con vehículos pero en ocasiones se han quedado varados en los caminos o sus comunidades por lo que si existe quien cuenta con las unidades se va a los municipios aledaños para traer la gasolina y se las venden en un costo más elevado. Lo anterior, dijeron no lo ven como negocio si no como una forma de apoyase ya que el que va por el combustible también le genera gastos y costos. En este mismo tenor, en cuanto al abasto de gasolina a la población en este municipio no se sabe, toda vez que el propietario de la gasolinera en su momento externó que no se continuarían arriesgando en ir hasta Tampico para surtirse y se está en pláticas con PEMEX para que les acerque la gasolina a Ciudad Valles como lo hacían anteriormente, sin embargo hasta este momento no se ha llegado a ningún acuerdo.