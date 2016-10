Anuncios y espectáculos llama a locatarios a respetar reglamentos

El funcionario municipal, comentó, -“Estamos en lo que es la expedición de permisos y licencias para eventos sociales y culturales, todo tipo de eventos, ahorita estamos con los refrendos nuevos que anteriormente teníamos, levantando el padrón tributario y actualizando”. En este sentido, hizo el exhortó a quienes realizan el perifoneo de sus negocios, a que respeten lo establecido en el reglamento, -“Todas aquellas personas que solicitan el perifoneo si no cuentan con el permiso son detenidos, en el permiso que se les expide, se les notifica que deben reducir el sonido, apagarlos cuando pasen por escuelas, iglesias, funerarias, para no perjudicar a terceros”. De igual forma dijo que en cuanto al volumen en cantinas, le corresponde a alcoholes como tambien personal de espectáculos, quienes se encargan de verificar que estos respeten el volumen permitido de las rockolas, -“El departamento de alcoholes tiene la autoridad fundamentada en la ley, a clausurar a cualquier negocio de bebidas embriagantes, no se trata de llegar a estos límites, pero les pedimos que nos echen la mano respetando lo que marca los reglamentos”.