Tlacuilola marginada de la consulta indígena; No fue invitada a ninguna de las sedes: Rubio

Al respecto Fabiana Rubio, delegada de la comunidad de Tlacuilola, manifestó que dentro de las reuniones que se han realizado en la comunidad de Tamán de manera reciente con motivo de la consulta indígena para el plan estatal de desarrollo, a su comunidad no se le ha tomado en cuenta ya que afirma no recibieron ninguna invitación. Refiere que hasta ahora no se les ha entregado ninguna información sobre esta consulta que se está llevando a cabo para conocer sobre las necesidades que tienen como comunidad, por lo que consideran que están siendo marginados de dicho proceso al no ser llamados a ninguna sede ni en Tamán, ni en San Rafael ni en Mecatlán. En lo que se refiere a las obras prioritarias de la comunidad informó que recién se terminó la segunda etapa de la introducción de la red de agua potable, la cual habrá de beneficiar a más de tres mil usuarios, y se espera que el próximo año se concluya la tercera etapa que incluirá la colocación de las tomas domiciliarias.