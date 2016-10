Apreciaciones Como ya es tradición, se llevó a cabo la subida al Cerro del Dexitzo, o como es conocido el Cerro de la Santa Cruz, perteneciente al Barrio de El Maye. Es un peregrinar tradicional cada año desde el pasado sábado suben dos cruces de madera una la dejan en una capilla que hay en el camino y la la otra en el cerro donde ya hay una capilla van con música de banda y las tradicionales mañanitas a la Santa Cruz alrededor de las 06:00 horas junto con el rezo del rosario en la capilla de El Maye. Es todo una rutina anual en donde las familias se dan cita. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Desde la capilla hacia la cima del cerro junto con el estandarte de la Santa Cruz. A la llegada de la procesión, poco antes de la celebración de la misa, se realizó el rito de la flor para así dar paso a la Celebración Eucarística a las 13:00 horas. Se llevó un programa sociocultural, la presentación del grupo musical y la quema de fuegos pirotécnicos. Quejas por al mal servicio del sistema de agua del municipio en el pasado fin de semana. De acuerdo a personas de los barrios colindantes a la zona centro, reportaron la escases de agua en donde al parecer vecinos de la Loma del Oro, Melchor Ocampo, Avenida Progreso, Paseo del Roble, Paseo de los Sabinos, entre otras, sufrieron la falta del vital líquido desde el día sábado a las 8:00 y todo el día domingo. Quejosos manifiestan su inconformidad ya que la falta del servicio los ha imposibilitado en la realización de varias actividades en sus domicilios limitando a las amas d casa a lavar trastes, ropa, higiene personal el caso es que dicen el problema se ha recrudecido por varios días y la molestia es porque no les avisaron refieren vecinos afectados. Se percataron que desde el pasado miércoles el agua dejo de funcionar de manera regular, pensando que se trataba de alguna falla sin que esta se restableciera hasta el pasado sábado, cuando por lapsos de horas el agua llego a los domicilios. Hasta el momento entre vecinos desconocen las causas por la que no ha llegado el agua de manera normal, de seguir así dijo buscaran un dialogo con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan (CAPASMI). Mire unos de los principales problemas de MAPASMI es que no han explicado en qué consiste el contrato de agua, ¿Usted los Sabe? ¿Ya leyó el contrato de agua? Pues no se trata de eso principalmente que nadie lee su contrato de agua, si ellos solo entregan un documento para cumplimentar un protocolo, pero no está sujeto a una revisión legal, al menos nadie lo ha hecho. Se trata de un tema que los regidores deben revisar, deben hacer público y vigilar, aun cuando no se tenga una comisión. Hay amplias sospechas que ese departamento es el hoyo negro de la administración. Solo ellos saben cuántos ingresos y egresos existen y es un departamento descentralizado. Está obligado a darle cuentas al público, de otra forma solo queda en acuerdos internos. Lo que es CAPASMI y el Mercado Morelos son áreas en las que sus titulares deben hacer público los ingresos y egresos, porque hay serias sospechas de irregularidades y siempre está la duda que lo que se realiza no es lo suficientemente transparente. El secretario de finanzas Carlos Ramírez sin duda deberá ponerle controles importantes a esas áreas para poder supervisar y tener toda la información al respecto de esos ingresos que manejan en esas áreas. La mañana del domingo se realizó la faena de limpieza del panteón del barrio de Dios Padre, misma faena que se realiza una semana antes de las tradiciones del día de muertos con lo que se busca dejar en buenas condiciones el camposanto mismo que es utilizado por las manzanas del barrio. Dicha faena se anunció con días de anticipación en la que se convocó a vecinos de El Barrido, Valante, Cantinela y Dios Padre donde cada barrio limpia el tramo que le corresponde y pese a que se suscitó un incidente con abejas la faena se logró realizan en tiempo y forma. De la misma manera se llevaron a cabo las faenas en los barrios como La Reforma y San Nicolás, donde vecinos fueron convocados para poder limpiar el respectivo campo santo con el fin de que estén listos para la próxima semana, pues se espera que comiencen a llegar personas desde el dia viernes de esta semana. Se trata de los panteones de la cabecera y las comunidades, deben estar limpios, ya viene la celebración de Día de Muertos, es importante que se le ponga atención por parte de las comunidades, viene mucha gente del extranjero, de diferentes partes de la república a ver a sus familiares a su lápida y todo debe estar debidamente limpio, esa imagen es importante para los comités responsables de esas áreas. Vienen las vendimias callejeras, los tianguis de día de muerto y sin duda las disputas por los espacios, hay que ver si reglamentos ya rentó los espacios, cuantos metros fueron y a quienes le hizo entrega, el cobro de piso debe aparecer en secretaria de finanzas, es importante ver cómo se desarrolla en su área Miguel Mundo Cervantes y si tiene una buena organización y sobre todo una orientación y asesoramiento legal acorde a su nivel de responsabilidad que tiene. Se trata de que ese departamento camine y lo haga bien. 