“Ladrón que agarremos lo vamos a amarrar” En barrio San José están cansados de los constantes atracos de lo que han sido víctimas y de la lenta respuesta de las corporaciones de auxilio. Derivado de los constantes atracos de los que han sido víctimas, y cansados de que las corporaciones policiacas acudan dos horas después de que se les hace la llamada de auxilio, vecinos del barrio San José, acordaron hacer justicia por ellos mismos, y amenazaron con amarrar y “desnudar” a ladrón que atrapen cometiendo actos en este sector. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Vecinos del Barrio San José molestos por los actos delictivos por lo que amarraran a todo “malandro” que agarren. Al respecto, Alejandro Gonzales Montesinos, delegado del barrio San José, dio a conocer que el pasado viernes vecinos de este populoso sector, celebraron una reunión para acordar tomar acciones contra los ladrones que han venido cometiendo atracos en este lugar, ya que han sido más de 3 viviendas las que han sido saqueadas por los amantes de lo ajeno, y el caso más reciente fue que hace unos días que una vecina fue asaltada a mano armada por dos jóvenes y se le llamó a la policía y llegaron con mucho tiempo de retraso y nada se pudo hacer. Recalcó que ante esta situación los vecinos de este sector se encuentran molestos y han acordado tomar acciones por su propia mano, -“Estamos cansados, ya estamos hartos de que no se haga nada, por eso vamos a amarrar a los ladrones y los vamos a encuerar y exhibir hasta que vaya la policía, o bien se pueden caer cuando los bajemos por los escalones, ya los hemos ubicado y no es gente de ahí, algunos son del rastro, del Carmen y de San Rafael, los malandrines que sepan a qué se van a atener si los llegamos a agarrar, mientras llega la policía”. El delegado municipal, dijo que para ello y para garantizar la seguridad, se conformará una patrulla vecinal, asi como también hoy lunes, vecinos de este sector, estarán realizando una reunión donde esperan contar con la presencia del director de la policía municipal, Marco Pérez y tome en cuenta esta situación y esté enterado de lo que se hará, -“Nos van a decir que esperemos a que actúe la policía y no tomemos justicia por nuestra propia mano, pero la gente está enojada y está claro que no nos vamos a dejar que sigan atracando y llevándose lo poco que tenemos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 24 horas sin energía eléctrica se quedaron familias Determinan ubicación de comerciantes de temporada en la cancha municipal: Dirección de Turismo INE invita a la ciudadanía a realizar trámites de credenciales vencidas en módulos de atención El Barrio San Rafael festeja a su Santo patrono Asegura UNTA que recortes anuncian más miseria y atraso en México