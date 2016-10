Asegura UNTA que recortes anuncian  más miseria y atraso en México

En una rueda de prensa ofrecida la mañana de ayer, el líder estatal fue claro al mencionar que se espera una gran crisis con el recorte presupuestal del gobierno federal, -“Los recortes que vienen para el próximo año vienen mucho muy fuertes, el PEC trae un recorte de casi 50 mil millones de pesos, SAGARPA un 21.6 por ciento del presupuesto, desaparecen muchos programas, lo que es coinversión con gobierno del estado, de hecho lo que se gestiona con el estado es poco, hoy vemos con tristeza que en la huasteca únicamente existe un municipio que es Aquismón al que le llegan recursos, le llegan brigadas, van los delegados federales, olvidándose por completo de los demás municipios que conforman la huasteca”.

Por ello, dijo que el motivo de su visita y de la intención que se tiene por instalar una oficina de la UNTA en el municipio, es para invitar a todos aquellos que quieran trabajar, -“Que quieran levantar la voz y que se inconformen por la situación que está viviendo el campo potosino, el campo mexicano donde los recortes son tremendos, si estos recortes que anunció el gobierno federal se dan lo que vendrá el año siguiente será más miseria en el campo y ciudades, México está comprando los alimentos a otros países, el día que decidan dejar de venderle ese día va a llegar a una recesión tremenda”.

En este sentido, Cárdenas Herrera, agregó, -“A nivel nacional hemos venido visitando a los diferentes partidos políticos en sus sedes nacionales ya que es necesario que los diputados y senadores no aprueben ese presupuesto que fue entregado por el ejecutivo, 30 estados donde hay presencia para exigir a los diputados que los recortes no tienen razón de ser, no se tiene que recortar el dinero para el campo, exigirán a los partidos y coordinadores de bancada que tiene que hacer algo para que esos recortes no se den porque traería más miseria y más atraso en el campo”.