¡Zona Centro sin Servicio de agua potable! Los vecinos dicen desconocer las causas del porqué no ha llegado el agua de manera normal y señalan que de seguir buscarán un dialogo con la CAPASMI. Ixmiquilpan, Hgo.- Desde hace cuatro días vecinos de la zona centro del municipio han tenido problemas con el servicio de agua potable, en algunas calles se restableció pero en cuestión de minutos suele irse; Este fin de semana diferentes personas de los barrios colindantes reportaron la escases de agua en donde al parecer habitantes de la Loma del Oro, Melchor Ocampo, Avenida Progreso, Paseo del Roble, Paseo de los Sabinos, entre otras, sufrieron la falta del vital líquido desde el día sábado a las 8:00 y todo el domingo. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Desde hace varios días el abasto del vital líquido ha sido irregular en la zona centro del municipio. Javier Amaury Trejo vecino de la zona centro cuyo domicilio se encuentra en José María Assian, mencionó que se percataron que desde el pasado miércoles el agua dejó de abastecerse de manera regular, pensando que se trataba de alguna falla sin que se restableciera hasta el pasado sábado, cuando por lapsos de horas el agua llegó a los domicilios. Explicó, que hasta el momento entre los vecinos desconocen las causas del porqué no ha llegado el agua de manera normal, de seguir así dijo buscarán un dialogo con la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ixmiquilpan (CAPASMI). Otros de los quejosos manifiestan su inconformidad, ya que la falta del servicio les ha impedido llevar a cabo varias actividades, "con la falta de agua nos vemos imposibilitados a realizar algunas actividades del hogar, ya que no se puede cocinar, ni lavar trastes, ni ropa, incluso no podemos atender nuestra higiene personal al no podernos bañar, ésta situación se ve repetida desde el fin de semana pasado y lo injusto es que no nos avisan con anticipación que cortarán el servicio para que nosotros tomemos nuestras precauciones".