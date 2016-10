Guadalupe Arteaga rindió informe de actividades

Y es así, que el edil detalló que como responsable la comisión de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte logró gestionar la construcción de los tres puentes peatonales recientemente construidos, así como también asistió a la entrega del reglamento del Servicio Profesional de Carrera a los elementos de esa corporación, forma parte del Consejo de protección Civil, de Seguridad Pública y de Transporte y que con el apoyo de la Coordinadora de Abogados logró la impartición de cuatro talleres a agentes policiacos.

Respecto a la comisión de alumbrado y obras públicas que también atiende, informó que participó en la instalación del Comité de Planeación y Desarrollo Empresarial, y que como parte de su labor social apoyó eventos sociales como las fiestas decembrinas pasadas, en el Día del Niño, entre otras.

Cuestionado si ha sido un regidor de oposición al ser del PRD, respondió que “la oposición no se da en ir y poner piedras en el camino, debemos de conformar un Cabildo que empuje el bienestar y darle una nueva imagen al pueblo, cuando las cosas no caminen conforme a lo estipulado en las normas, entonces estaremos puntualizando cada una de las acciones en donde no estemos de acuerdo, hasta ahorita hemos venido caminando con solo un antecedente” finalizó.