No consiguió SUTSM aumento salarial en revisión de contrato

Lo anterior lo expresó en el marco de la celebración de los 30 años de creación de ese gremio, razón por la cual se realizó una misa de acción de gracias en la Iglesia Catedral, donde acudieron los trabajadores, así como también se realizó un festejo en un conocido salón de eventos de un hotel el pasado viernes.

“Nos ha ido bien, siempre he dicho que manteniendo el diálogo con el presidente así me he manejado este año y me he manejado los años que he estado en las diferentes carteras, no se sacaron tantísimos logros pero sí se incorporó algo al contrato colectivo del cual ya lo mandamos a la Junta de Conciliación” expresó la lideresa en entrevista.

Al cuestionársele sobre los logros respondió que “no hubo aumento salarial, solamente a prestaciones que ya tenemos pactadas como en despensas, uniformes, pago de becas, de inscripciones para hijos de trabajadores cuando están en la escuela” dijo.

Recordó que en el SUTSM están agremiados un total de 576 trabajadores más los 6 que están con licencia porque desempeñan un puesto de confianza y que a todos, una vez que la JCyA le entregue todos los acuerdos con las firmas correspondientes, les entregarán el cuadernillo donde se plasmarán los logros obtenidos.