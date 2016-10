El Pentathlón celebró sus 27 años de creación

El comandante de la sub zona, Mario Dorantes Mejía informó que fue un 28 de octubre pero de 1989 cuando se conformó en ciudad Valles el Pentathlón por ese motivo realizaron un desfile este sábado cerca de las 08:30 horas que partió de la Glorieta Hidalgo, avanzó por Bulevar México-Laredo, tomó la avenida Juárez y culminó en la Plaza Principal en donde realizaron muestras de defensa personal y pirámides humanas. Abundó que en ciudad Valles el Pentathlón lo componen actualmente 90 personas en su mayoría son de entre 15 y 18 años y acudieron a presenciar la celebración el jefe del Estado Mayor de la sub zona Jesús Galarza, de la Zona Tamaulipas, de la unidad Axtla de Terrazas entre otras. “El Pentathlon es una escuela de carácter y formación ciudadana, estamos abocados a hacer cada día a mejores ciudadanos y gente de bien, tenemos el orgullo de que el piloto que mueve ahorita al Presidente de la República es egresado de aquí de Valles, aparte tenemos doctores, ingenieros y gente que se ha sumado a las fuerzas armadas, maestros, licenciados, ya son 27 generaciones que han salido de aquí” dijo. Informó que todos los días se reúnen en la Plaza Principal de 08:00 a 09:00 de la noche los jóvenes y niños para su adiestramiento, con una mínima aportación de 10 pesos por semana aunque no todos la dan porque no es obligatoria.