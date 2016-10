Regidores desinforman a la población, han votado en contra de convenios de desarrollo: Alcalde “Convenios instaurados por gobiernos priistas a nivel federal y estatal, son rechazados por la misma regidora priista Martina Álvarez, por ‘desconocer’ los beneficios para la población axtlense”, afirmó el Presidente Municipal, Julio César Hernández Reséndiz. Axtla de Terrazas, S.L.P.- Las grillas al interior del Ayuntamiento de este lugar no paran, mismas que son fraguadas en gran parte por los mismos regidores, quienes aún no asimilan que no son tiempos políticos y mucho menos están en la posición de hacer proselitismo a favor de familiares, prueba de ello, es la no aprobación de temas que conllevarían al desarrollo principalmente rural, en este caso, de programas como “Horas Máquina” o convenios con la SEDARH, lo cual, los regidores no lo informan a la ciudadanía, tergiversan la información y se victimizan. Axtla | Axtla 0 Comentarios Regidores, desinforman a la población y vota contra el progreso y desarrollo del municipio. El Presidente Municipal, fue cuestionado de la difícil situación que se vive al interior del Honorable Cuerpo de Cabildo y que de manera directa afectan el desarrollo de Axtla de Terrazas, “el actuar de los regidores es responsabilidad de ellos, no puedo decirles que hagan o no hagan, lo que sí puedo hacer y que es mi obligación, es hacerles un llamado a que atiendan sus comisiones y se sumen al esfuerzo para que el municipio salga adelante, tenemos una obligación de informarnos pero de una manera responsable, sin el ánimo de desinformar a la población, para que los intereses de los ciudadanos estén por encima de cualquier interés personal o de cualquier partido político, porque tengo claro y que he externado en cada momento, es que somos gobierno para todos”, expresó, Julio César Hernández Reséndiz. El edil, dio a conocer que gran parte del cabildo, ha detenido programas instaurados a nivel Federal, Estatal, mismos que son impulsados por un gobierno priista, donde precisamente una regidora priista es quien no ha votado a favor de algunas acciones puesto que son temas que se pasan a cabildo, tales como programa de “Horas Máquina”, o los convenios con la SEDARH, “lejos de abonar y apoyar a la ciudadanía a favor de la misma propuesta, han votado en contra y la justificación que señalan es de que desconocen el convenio, que dudan del actuar, y debo decir que estos no son convenios que nosotros como municipio hacemos, sino que viene de parte del Gobierno del Estado y Federal y es nuestra responsabilidad darle seguimiento a estos bajar los recursos y apoyos que el municipio solo no podría, tenemos que compaginar esfuerzos en todos los niveles de gobierno y en el cual, nosotros estamos en la apertura total, afortunadamente hemos sacado los temas adelante, pero es muy notoria la postura que toman algunos regidores de bloquear y no aprobar convenios con las instancias competentes, desconozco porqué documentándose con los convenios en mano aun así estén a la negativa de los mismos”, explicó el funcionario. El Jefe de la Comuna, indicó que está consciente de que los regidores tienen derecho a votar a favor o en contra, sin embargo, no deben detener el desarrollo del municipio, por lo que dio a conocer algunos de estos casos, “por ejemplo, en las horas máquina fue un convenio donde la regidora de Acción Nacional (PAN), María Antonia García Rivera votó en contra, al igual que la regidora del PRI Martina Álvarez, esto es para que se den una idea de lo que hacen los mismos regidores”. Agregó que en cuanto al convenio del Marco de Convenios Productivos, la que votó en contra de este, fue la regidora del PRI Martina Álvarez, señalando que ellos como Ayuntamiento tienen una responsabilidad como servidores públicos para no perder la oportunidad de bajar recurso extraordinario para el municipio y sobre todo cubrir para las necesidades que en el sector rural que por cierto, son muchas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gloria Marisa, nueva Señorita Axtla 2016 PC advierte entrada de frente frío No. 4 Terminó ayer la semana de esterilización canina y felina Listo programa de cambio de fiscal y entrega de bastón de mando a autoridades de Chalco Hacen entrega de uniformes a 57 elementos de DSPTM