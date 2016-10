Alcalde tacha de “Ciego” a dirigente local del PAN “Tenemos programa de lentes a bajo costo, por si requiere un par”, así lo señaló Manuel Morales Presidente Municipal de Coxcatlán, al referirse a las declaraciones del dirigente de Acción Nacional, quien dijo que no hay obra en el municipio. Coxcatlán, S.L.P.- El Presidente Municipal de este lugar, Manuel Morales Ramírez, dio respuesta a través de este medio, a los señalamientos realizados por parte del Dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Salazar, quien durante la reciente visita del líder estatal de este mismo partido, Xavier Azuara, declaró que en el municipio no había obras para el desarrollo de la población, pues de buena fuente, en las comunidades se lo habían presuntamente expresado; aunado a ello, dijo no haber sido invitado al Primer Informe de Gobierno del Priista, ante ello, el munícipe respondió determinante ante ello. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios En respuesta a las críticas hechas por el dirigente local del PAN, el alcalde municipal dice que con mucho gusto puede ofrecerle lentes a bajo costo. “En respuesta al dirigente local del PAN, Sergio Salazar, la invitación al primer Informe de Gobierno fue abierta, no mandamos invitaciones personales, se anduvo voceando, se informó a través de diversos medios, impresos, radio y electrónicos y quiero decir que si herimos algún sentimiento de alguien porque no lo hicimos de manera personal, lo sentimos.” El Jefe de la Comuna agregó que el hecho de que no haya ido cree que no es pretexto como para que diga que no se están realizando obras, “Y quiero decirle a Sergio Salazar que tenemos un programa de lentes y que con todo gusto podemos ofrecerle unos para que se dé cuenta de que es lo que estamos haciendo en beneficio del municipio; además tiene la facilidad de poder acudir al Palacio Municipal al departamento de Transparencia a solicitar la información correspondiente sobre que estamos haciendo en este gobierno en cuanto a obras y acciones que contribuyan al desarrollo de Coxcatlán y no solamente él, sino para toda la población, las puertas están abiertas, aunado a ello, tenemos la página de transparencia que por ley debemos estar enviando, hay cuentas claras en el municipio, misma que puede encontrar en internet como Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí, ingresando al apartado de Coxcatlán, porque de verdad, es muy fácil buscar, entrar y percatarse, cuya dirección es: http://www.transparenciamunicipal.slp.gob.mx/InfPubEstatal_Dependencias.aspx?Dep=15 . Finalmente Manuel Morales Ramírez, recalcó: “Estamos abiertos a informar de todo lo que la ciudadanía requiere, sin embargo creo que esto es un claro golpeteo político, pero lo que queremos es que nos dejen trabajar y después que nos juzguen.”, externó el edil. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La invasión de rutas traerá graves consecuencias para aquellos que desacaten la instrucción DGTI celebra 45 aniversario con evento deportivo Juez y autoridades educativas de Tazaquil agradecen apoyos alimentarios al SMDIF Inició instalación de cámaras de seguridad en la cabecera municipal SMDIF convoca a concurso regional de catrinas