Clínica IMSS – Prospera de Chununtzen no trabaja los fines de semanas Incluso los comerciantes se estacionan frente a la entrada principal, ya que ésta tiene candado puesto, lo que significa que no hay atención a la ciudadanía. Huehuetlán, S.L.P.- A pesar de que en La clínica IMSS – Prospera, ubicada en la localidad de Chununtzen II, fueron asignados dos doctores y una enfermera, con la intención de poder otorgar p una óptima atención a la ciudadanía, incluyendo los fines de semana, ésta no otorga los servicios los sábados, ni domingos.

Las instalaciones de la clínica permanecen cerradas durante los fines de semana.