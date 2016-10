Ayuntamiento dejó a medias engravado del callejón “Benito Juárez”  

Carlos Juárez Baldelamar, Juez del barrio Guadalupe, mencionó “que ha sido poca la ciudadanía que ha acudido a las reuniones de trabajo pero todo aquel que asiste tiene el interés de ver un cambio en el lugar donde vive, en los proyectos del barrio esperamos que la administración nos escuche y nos cumpla las peticiones que hoy tenemos para ellos, tienen el poder y la manera de que tengamos las obras que tanto se han esperado en el sector”. Señaló, “dentro de la petición que solicitamos en el callejón Benito Juárez, fue el engravado por que lleva más de 20 años en el olvido, pero su rehabilitación solo quedo a medias y no se concluyó, lo cual es una más de las obras incompletas que han quedado en este primer año de trabajo, se requiere su conclusión para que las familias sean beneficiadas con un lugar transitable en buenas condiciones, no solo a medias como se ve reflejado”. Dijo, “no es reclamo, pero si una observación al edil para que sepa de cómo se quedan los trabajos, sabemos que él tiene otras encomiendas, pero estas obras las debe de verificar y decir cómo están los espacios”. Añadió, “esperamos que se le dé continuidad al engravado, no estamos pidiendo más, solo que se culmine la obra”.