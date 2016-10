Sindicalizados  del Ayuntamiento se conformarán con prestaciones actuales

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Roberto González Cruz, admitió que no existe aún una fecha definida para la revisión del contrato colectivo, pero pretenden que la comisión de la directiva sindical, solicite ante el Cabildo, no sólo el derecho de revisión, sino que se defina la fecha y formas de pago, respecto al retroactivo que les adeudan de acuerdo al aumento salarial otorgado por Ley, a principios de año, aunque enfatizó, “se supone que se deberá entregar junto con el aguinaldo”. González Cruz, reconoció que no existe la intención de solicitar más prestaciones que las que les corresponden actualmente, ya que están conscientes de la merma económica que enfrenta el Municipio, pero subrayó, que se exigirá y se tendrá que garantizar que los 82 trabajadores de base, al menos reciban las prestaciones con las que ya cuentan, como es la atención médica, aumento salarial a principio de cada año, permisos de acuerdo a lo que establece la Ley, vacaciones y días de asueto, etcétera.