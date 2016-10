24 horas sin energía eléctrica se quedaron familias

De acuerdo a lo denunciado por la señora Elizabeth Martínez, vecina del citado sector, indicó que durante la mañana del día sábado, aproximadamente a las nueve de la mañana la energía eléctrica fue suspendida repentinamente, verificando que fuera algún contacto o algún fusible se haya quemado o algún corto que se haya presentado en el cableado, sin embargo, al indagar con los demás vecinos se percataron que al menos tres familias no contaban con energía eléctrica por lo que precedieron a revisar los medidores para ver qué pasaba, pero en el transcurso de la tarde noche, el servicio no se había restablecido. Ante ello, causó molestia de los afectados, quienes procedieron a llamar al personal de la Comisión Federal de Electricidad para que acudiera a reparar el daño, pero no se logró el contacto por ser fin de semana, siendo las nueve horas del día domingo que el servicio nuevamente se reestableció. Cabe mencionar que según argumentan los vecinos que no es la primera vez que se quedan sin el servicio, y que constantemente hay apagones en este sector, por lo que piden que el personal de la CFE, acuda a revisar las líneas de conducción y se pueda mejorar este servicio.