INE invita a la ciudadanía a realizar trámites de credenciales vencidas en módulos de atención  

Juan Manuel Marques, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el 7° Distrito, comentó que están trabajando con cuatro módulos, los cuales uno de ellos está ubicado aquí en atención ciudadana, y los demás visitan a los demás municipios, para que de esta manera a las personas que viven más lejos, se les haga más fácil, asistir a estos módulos móviles más cercanos a su municipio, sin que tengan que venir hasta Tamazunchale. Remarcó, “esto se hace con el fin de que a cada una de las personas, que no pueden asistir aquí a Tamazunchale a realizar sus trámites de cambio de credencial de elector, puedan ir a los módulos más cercanos, además de invitar a todos los jóvenes a que saquen su credencial, después de cumplir sus 18 años, para que más adelante no batallen con sus documentos”. Explicó, en caso de que hubiera jóvenes que cumplen sus 18 años un poco antes de la jornada electoral, se les hará el trámite, mientras que no hay esta jornada no se podrá realizar, concluyó, “si desea hacer este tipo de trámites, traer acta de nacimiento original, sin estar maltratada, la credencial anterior y comprobante de domicilio o dos testigos con sus respectivas credenciales vigentes”.