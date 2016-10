Dirección de panteones ya tiene programa para el 1° y 2° de noviembre  

Dirección de Panteones, da a conocer que se estarán realizando demostraciones de comparsas, convivio, misa en los panteones de Achiquico y San Miguel y la visita a los familiares difuntos.

Amelia Hernández, Directora de Panteones, explicó “con las fiestas de Xantolo, se tendrá para el día 1 de noviembre, la demostración de comparsas, en un horario de 17:00 horas, para después a las 20:00 horas realizar un recorrido a las tumbas de nuestros familiares en el panteón de San miguel, y de esta manera recordar a cada uno de las personas que ya se nos adelantaron, y así mismo no perder nuestras tradiciones, además de convivir más con las demás personas, esto es muy bonito, porque no solo recordamos estos momentos con los difuntos, sino que también, ellos sienten que no nos hemos olvidado de ellos”.

Manifestó, “ese mismo día, a las 22:00 horas, se hará un convivio, en la cual invitamos a toda la gente que desee acompañarnos, para que estén presentes en este evento, y que si pueden lleven su ofrenda, y de esta manera convivir en familia”.

El día 2 de noviembre a las 8:00 de la mañana, se habrá misa en el panteón de San Miguel, y otra a las 17:00 horas, en el panteón de loma bonita, reiteró.

Así mismo, hace extensiva la invitación a la población en general para que acudan a regularizar los predios, dejar sus constancias y diversos trámites, referentes con la Dirección de Panteones.