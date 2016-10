Comerciantes auguran que por celebraciones habrá un ligero aumento de ventas

Asi lo dio a conocer la lideresa de la organización de comerciantes ambulantes, Yolanda Mancera Maldonado, al mencionar que en vísperas de los preparativos por día de muertos y aunque por el momento, no se reflejan incremento en las ventas, esperan que entre el próximo miércoles y el jueves, acudan más clientes para comprar productos por esta festividad con un incremento hasta para quienes se dedican a la venta de carne de pollo, veladoras, especies y demás cosas que se utilizan para estas festividades. Mancera Maldonado, indicó que aunque en principio serán beneficios comerciantes relacionados con la tradición de día de muertos, los demás aunque mínimo también tendrán un porcentaje en sus ventas, “pero se vienen los meses buenos, donde esperamos que también nos valla bien a quienes nos dedicamos a otro tipo de comercio, confiamos en que asi será, ojalá Dios nos escuche, porque realmente este año si no nos ha ido muy bien que digamos”. La líder del comercio, invitó a apoyar al comercio local, “los precios que manejamos son muy baratos, por debajo de lo que venden los establecidos, y podemos ofrecer lo que se requiere con nuestros agremiados, y ojalá aquí se haga el gasto y no salgan a otros lados a adquirir los productos”.