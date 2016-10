Apreciaciones Con prácticamente todo planchado, la tarde de ayer se llevó a cabo la renovación del Consejo Político del PRI en Valles, claro está al más puro estilo priista; en el evento se pudieron ver algunas caras que ya poco se dejan ver y el analizar la presencia de los 280 consejeros, dio una idea de cómo se trató de equilibrar las fuerzas, aunque era por demás clara que la mayoría de los consejeros o eran teranistas o del grupo de Juan José Ortiz. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios De entrada la secretaría técnica quedó en manos del colaborador más cercano del actual diputado federal, Cándido Ochoa, Jesús Salazar, quien en la administración de Juan José Ortiz tuvo también el encargo de Secretario Técnico del Ayuntamiento; cabe destacar que Salazar prácticamente ha dado saltos cuánticos dentro del priismo local, pues prácticamente hace cuatro años al iniciar la administración anterior comenzó a figurar. A pesar de que todo estaba negociado con antelación, podía notarse caras largas y algunos rechazos a la hora de que se daban los nombre de los integrantes de la comisión política permanente, donde resaltaron nombres como el de la diputada Rebeca Terán, que tiene un cargo por otro distrito y que se dice busca competir por la alcaldía de Xilitla, y que ahora vemos no ha dejado de ser militante del PRI pero en Valles. En la comisión de procesos internos, la colocación de Luis Ahumada como presidente de la misma, prácticamente lo elimina de la contienda por el comité municipal, ya que desde tiempo atrás había señalado sus aspiraciones a ser presidente del partido; otro de los que se “cae” es Gilberto Armendarez, quien también tiene un puesto en la misma comisión, y por ende no pueden ser juez y parte en la elección que se dará por consejeros. Pero con dos aspirantes menos la lista aún sigue siendo larga y la elección del hombre o mujer que será el nuevo presidente del PRI en el municipio, es una moneda que aún está en el aire; de entrada Juan José Ortiz y su grupo cambio tienen en la mira a postular a Manuel Valdez, actual dirigente de la Unión Ganadera y presidente del patronato pro construcción del edificio del PRI. En temas de seguridad, el pasado fin de semana se realizó una gira más del gobernador del estado, donde el esfuerzo de su aparato de comunicación se centró en evitar a toda costa los cuestionamientos sobre seguridad y el tema del salario de la Secretaria de Salud; bajo el pretexto de “ganar” tiempo los eventos agendados después de las 2 de la tarde se les dio un sentido “exprés”, y una gira que se esperaba terminara a las 6 de la tarde acabo a las 4. En el caso de la Secretaría de Seguridad Publica, en su evento de entrega de uniformes, citó a la prensa a las 4:30 de la tarde; cuando llegaron los reporteros el evento ya había terminado. Pero la estrategia de evitar a la prensa salió peor, los reporteros llegaron justo cuando los elementos se quejaban del calzado que no les quedó al igual que la ropa, de la que también criticaban la calidad, además de que no todos alcanzaron; para calmar los ánimos pusieron al director de la Policía Estatal a atender a los medios, mismo que terminó por reconocer las grabes carencias que enfrenta la corporación y exhibió su falta de conocimiento de lo que ocurre en la zona, al contestar cosas que no se le preguntaban y hasta aseverar que los ejecutados en Ciudad Valles eran traídos de otros estados y tirados aquí, cuando de todos es conocida la forma en la que han ocurrido los últimos hechos en la ciudad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones