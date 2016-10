Apreciaciones El pasado fin de semana el director de parques y jardines de la administración municipal de Axtla de Terrazas determino cancelar sus actividades con la administración municipal al presentar su renuncia ante la secretaria general del ayuntamiento, para evitar el estar siendo señalado por los compañeros de haberse dormido en su departamento, pero en este caso dejo nuevamente reflejada la falta de autoridad, ya que aun cuando la sanción debió de ser inmediata, esta no actúo y tuvo que ser el mismo funcionario quien tomara la determinación. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero además la falta de riendas en la administración a permitido que los departamentos no funcionen adecuadamente, sobre todo la dirección de comercio la cual a pesar de que ha tenido las quejas en sus manos, no ha tomado cartas en el asunto: en el caso de menores que se introducen a las cantinas a tomar con los clientes por un poco de recurso, pero sobre todo uniformados, lo cual se incrementa durante los días de comercio como son los días miércoles y domingos que desde temprana hora empiezan a llenarse, generando escándalos en el primer cuadro del municipio, siendo esto contradictorio con los planes que mantiene la administración de urbanizar la zona y por lo cual retiro a los comerciantes de las calles. En Tancanhuitz la administración se encuentra arrancando fuerte su segundo año de gobierno ya que a comparación de los primeros meses, actualmente se encuentra arrancando e inaugurando obras como no lo habían hecho antes, sobre todo en caminos, el drenaje entre otras, pero la más relevante y que los pobladores comentan esperan sea real es la clínica del IMSS prospera la cual la directora general del programa había anunciado, se iniciaría durante el presente mes en cuanto se concluyera con la presentación de los primeros informes del gobernador y de los alcaldes, a fin de que sea el mismo gobernador quien instale la primera piedra, pero hasta el momento dicha obra no ha dado inicio y ahora el alcalde Rodolfo Aguilar acuña anuncia que la misma podría dar inicio hasta el mes de mayo, lo cual deja la duda de los beneficiarios de que esta pueda aterrizar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones