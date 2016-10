Apreciaciones Dicen que no hay plazo que no se cumpla y el día de hoy se habrán de colocar los comerciantes de las fiestas de Xantolo en las canchas municipales, contra la postura de los jugadores de básquetbol quienes amenazaban con realizar una manifestación e incluso de ponerse a jugar frente a la presidencia municipal. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El ayuntamiento ha reiterado que su postura no se modifica y los espacios señalados se habrán de ocupar como se ha establecido para el comercio ya que existen otros espacios como la UDETA para poder realizar sus torneos, aunque todavía no se ha reparado el transformador de dicho lugar por lo tanto permanece a oscuras. Mientras tanto en la plazoleta de Guadalupe, los comerciantes de la organización Moctezuma habían manifestado una postura de choque contra un ex integrante al que rechazan por no respetar los acuerdos y buscó cobijo con la organización Xicoténcatl, sin embargo el representante señaló que finalmente desistieron ya que habían reaccionado en un momento de coraje, pero están dispuestos a dialogar. Pese a que los domingos son los días que acuden más personas a la cabecera municipal para realizar sus compras de la semana, las oficinas públicas permanecen cerradas en estos días, tanto de gobierno como de los mismos partidos políticos que tienen horario de oficina de lunes a viernes, a veces, mientras que los fines de semana prefieren dedicarlo a asuntos personales o familiares desatendiendo la labor partidista. Quizá se debería tomar en cuenta a otros municipios que adecuan sus horarios precisamente a la disponibilidad de la gente y no pretender que sea al revés, ya que finalmente tienen que ser útiles a las necesidades de la gente que requiere de los servicios y tiene que pagar doble o triple dando más vueltas de su comunidad a la cabecera municipal. Nuevamente quedó demostrado que vale más la capacidad inventiva de los elementos de Protección Civil ante la falta de equipamiento para la corporación para atender situaciones de emergencia como la que se presentó el día de ayer al caer una pareja de jóvenes desde el cerro que colinda con San Rafael quedando en riesgo de perder la vida, aunque finalmente fueron puestos a salvo dejando como saldo un elemento policíaco lesionado. Sin duda se tiene que poner a consideración el reforzamiento de este departamento que es dejado de lado por las administraciones a pesar de la importancia vital que tienen para la sociedad, mientras que los elementos de la policía municipal también se encuentran molestos por el recorte a su aguinaldo ya que señalan no cuentan ni con seguro médico, ni de vida y ahora con menos ingresos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones