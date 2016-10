Vecinos salen a cazar delincuentes Hartos de los atracos que se han cometido en los últimos días en el barrio San José Hartos de los constantes atracos que se han registrado en el Barrio San José en fechas recientes, un grupo de vecinos se han unido para hacerles frente a los delincuentes saliendo a patrullar por las noches, y ayer sostuvieron una reunión con el director de Seguridad Pública Municipal, quien se comprometió a implementar operativos de vigilancia, a lo que las personas afectadas advirtieron que delincuente que agarren va a pagar todas las que han hecho. El grupo de vecinos levanta la mano señalando quienes han sufrido un asalto en los últimos días La cita La reunión se celebró a las 17:00 de ayer en un domicilio particular del barrio San José en donde se dieron cita alrededor de 50 personas, todos vecinos de dicho sector, quienes esperaban dialogar con el director de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policía Estatal y las autoridades del barrio para exigir que actúen en contra de los delincuentes. Sin embargo a la reunión sólo acudieron el delegado Alejandro Montesinos, y representantes de los directores de las corporaciones, lo que molestó a los vecinos quienes señalaron estar hartos de los constantes atracos que se han registrado en ese lugar, ya que incluso mujeres y niñas han sido víctimas en plena vía pública, al grado que las personas ya no pueden salir de noche por el temor de ser asaltados. Autodefensa Por lo cual decidieron juntarse todos los vecinos y conformar cuadrillas para realizar una vigilancia por las noches y madrugadas a fin de ubicar a los jovenzuelos que se reúnen a consumir drogas y cometen los robos a las casas y a los peatones, para lo cual implementan un sistema de silbatos además de coordinarse a través de un grupo de whatsapp. Los vecinos señalaban enardecidos que ante la falta de respuesta de las corporaciones en contra de los delincuentes, estaban dispuestos a detenerlos por cuenta propia y amarrarlos para que dejen de cometer atracos, y se le adjudicarían todas las denuncias por robo que han ocurrido. Exigieron la colocación de una caseta de vigilancia en dicho lugar con elementos policíacos que mantengan vigilancia constante, además de realizar rondines con más agentes durante el día y la noche para poder mantener la seguridad de los vecinos, ante esto los representantes policíacos pidieron tiempo para poder llevar los planteamientos a sus jefes y ofrecer una respuesta, a lo que los vecinos señalaron que realizarían una próxima reunión el día miércoles, y en caso de no ver resultados implementarían medidas de presión. Alcalde ordena atención Con estos acuerdos se decidió terminar la reunión y los vecinos ya se retiraban, cuando los elementos de la Policía Municipal recibieron el aviso que el director se dirigía hacia dicho lugar para sostener el diálogo con los vecinos por lo que todos regresaron al mismo punto para esperar al jefe policíaco. A los pocos minutos arribó Marco Antonio Pérez Sánchez, director de la Policía Municipal quien se presentó con los vecinos y manifestó que la indicación de que acudiera fue del presidente municipal tras conocer la situación que prevalece en el barrio para darle solución. Lista negra El director aseguró que en gran parte se debe a un problema de percepción de las cosas a causa de una psicosis generada a través de las redes sociales, lo que ha causado ya conflictos en otros lugares debido a la desinformación, como ocurriera en la delegación de Tamán, por lo que pidió a los vecinos mantener la calma hasta que se tuviera confirmado el hecho. Asimismo aseguró que tenía ya una lista de los malandros del lugar, aunque los vecinos tienen derecho a detener a cualquier persona que cometa un delito siempre y cuando lo entreguen a la autoridad de manera inmediata, pero en caso de que decidan hacer justicia por cuenta propia la policía tendrá que actuar en contra de los propios vecinos, puesto que no se habrá de permitir que se cometan abusos en contra los civiles. El jefe policíaco explicó que el nuevo sistema penal acusatorio marca muchas limitaciones en el actuar de la policía y pareciera que tiene más garantías el delincuente, sin embargo cuando se siguen los procedimientos correctos se pueden tener resultados favorables para la víctima tal como sucediera en el caso reciente del presunto detenido en Tamán en donde se logró el aseguramiento entre vecinos y autoridades siguiendo los protocolos adecuados. Emplazan resultados Ante esto los vecinos replicaron que no es psicosis, ya que no han sido ni uno, ni dos las personas asaltadas, a lo que se les pidió que levantaran la mano los que han sufrido un atraco, siendo casi la mayoría, pero menos de la mitad los que han interpuesto la demanda ante el ministerio público a lo que el director pidió adoptar la cultura de la denuncia ya que sino no se les puede dar seguimiento a los casos para poder castigar a los culpables. Finalmente se acordó que habrían de dar el voto de confianza a la corporación para que pueda implementar los operativos de vigilancia, pero en caso de que no se observen resultados volverán a presionar a la autoridad, ya que no están dispuestos a soportar más delitos en su contra. 