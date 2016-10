¡Alertan, no hay legalizaciones! La UCD hace un llamado para que no se dejen sorprender, ante el anuncio de una organización para la supuesta legalización de vehículos. Ixmiquilpan, Hgo.-Rodrigo Tovar Esquivel dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) en el estado, deslindó a la organización de una supuesta reunión llevada a cabo el domingo donde Antonio Tirado Patiño a nombre de la UCD, convocó a mitin informativo, misma en la que ofreció legalizaciones de vehículos americanos. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Rodrigo Tovar Esquivel, dirigente estatal de la UCD, informa que hasta el momento ni las agencias aduanales ofrecen la legalización. En entrevista explicó, que la UCD en el estado mantiene gestiones para los agremiados y campesinos, pues recordó que desde el año 2015 no hay legalizaciones de vehículos americanos, esto luego de que en días pasados en el municipio, Antonio Tirado Patiño comenzó a ostentarse como dirigente nacional de la UCD y convocara a reunión informativa. “Nos deslindamos de dicha reunión, también informamos a la ciudadanía que desde el año 2015 no hay legalizaciones de vehículos por lo que la concentración que se llevó a cabo en plaza Juárez del municipio es completamente falsa, ya se tienen antecedentes de Antonio Tirado Patiño por usurpación de siglas, proceso que está en litigio”, comentó el dirigente estatal. Pidió a la ciudadanía, quienes cuentan con vehículos americanos, a no pagar dinero por una supuesta legalización pues dijo hasta el momento ni las agencias aduanales las ofrecen. Además agregó, que hasta el momento la organización se encuentra en mesa de diálogo en la cámara de diputado de San Lázaro así como con el secretario de gobierno del estado y federal con fin de tener gestiones para los próximos meses al asegurar la UCD, no solo se dedica a la legalización. Por último dijo, que la próxima semana estará en el municipio de Ixmiquilpan donde sostendrá una reunión con los agremiados de la organización para dar a conocer avances de la gestión que como UCD tienen en el estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA FIDE entrega focos ahorradores UPN promueve el cuidado del planeta Edil se compromete Con vecinos de El Carmen TUA definirá situación Jurídica de San Juanico Ayuntamiento espera aprobación de presupuesto para hospital