La justicia dará la razón a quien la tenga: Iván Torres La demanda por daño moral que les fue notificada el pasado 22 de Septiembre sigue su curso y está en manos de los jurídicos de la asociación, siendo éstos quienes están presentando las pruebas correspondientes para desechar la pretensión de Mauro Ruiz de cobrarle a la organización un pago después de que éste los defraudó. Ciudad Valles, S.L.P.- Aún en espera de avances en cuanto a la demanda que presentaron en su contra por supuesto daño moral, se encuentra el líder del Grupo Ejidal de Producción Cañera, Iván Torres, quien dijo se está dejando en manos de la justicia el proceso que aún siguen en su contra sus anteriores líderes, Mauro Ruiz y Brigido Delgado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Iván Torres, líder del Grupo Ejidal de Producción Cañera. Al término de la presentación de su informe de fin de zafra 2015-2016, el líder cañero señaló que la demanda por daño moral que les fue notificada el pasado 22 de Septiembre sigue su curso y está en manos de los jurídicos de la asociación, siendo éstos quienes están presentando las pruebas correspondientes para desechar la pretensión de Mauro Ruiz de cobrarle a la organización un pago después de que éste los defraudó. Agregó que en su denuncia Mauro Ruiz, exige el pago de un millón de pesos por concepto de reparación de daño, alegando que se le afectó incluso moralmente en su persona tras la denuncia presentada en su contra por fraude, misma que lo llevó a pasar varias semanas en la cárcel donde recibió un auto de formal prisión y cuyo proceso aún continúa, ya que al recibir su libertad tras el pago de una fianza, el proceso siguió su curso e incluso se tiene un recurso de revisión en el tribunal de segunda instancia que aún no se resuelve.

“Quiere que le paguemos todos los daños que se le han hecho moral y económicamente; pues realmente quisiéramos nosotros entonces que le regrese el dinero a los agremiados y les pague el daños que les ha hecho, con intereses, todavía no ha resarcido los daños, hablamos de seguro social que fueron más de 600 mil pesos y los afectados tienen nombre y apellido, tenemos lo de la agropecuaria tambaca que realmente no se ha demostrado al cien que lo prestó una financiera, pero realmente al productor se lo cobró dos veces, y bueno, las cosechadoras que ya nos las devolvieron pero inservibles”, señaló Iván Torres.

El dirigente cañero dijo que el trasfondo real es que tanto Mauro Ruiz como su hermano lo que buscan es recuperar el recurso que ya gastaron, por lo que la organización no se quedará de brazos cruzados y responderá a la demanda por los cauces legales correspondientes.