Trabajador inició huelga de hambre contra el IMSS

José Inés Velázquez Montes, representante del FDVP, explicó que están apoyando a Jesús Aguilar quien hace un año sufrió un accidente de trabajo en la empresa donde laboraba y que a raíz de ello, en el Hospital de Valles le dieron una incapacidad del 60% pero que el Consejo Consultivo de la delegación del IMSS se la redujo a un 20%. “Hacemos responsables al IMSS en todos sus niveles tanto subdelegado, delegado estatal así como al director nacional Mikel Arreola; estamos haciendo un llamado para que tomen cartas en el asunto y se haga un estudio para que se vea porque no es posible que el mismo Seguro Social en Valles dictaminó un 60% y en San Luis digan que no, que un 20%” expresó Velázquez Montes. Además de Jesús Aguilar, como afectado, la huelga de hambre también la inició José Inés Velázquez así como Servando Chávez Ramos, ambos integrantes del FDVP en apoyo al trabajador afectado. Recordó que hace unos meses realizaron una manifestación similar al exterior del IMSS, sin embargo dijo Velázquez Montes, no sirvió de nada porque no les resolvieron la situación de Jesús Aguilar.