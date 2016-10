Imparten taller a policías sobre los DH de indígenas Estuvo dirigido a policías estatales, federales, efectivos militares así como a estudiantes del nivel superior en el teatro “Fernando Domínguez” del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), impartió un taller sobre Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas dirigido a policías estatales, federales, efectivos militares así como a estudiantes del nivel superior en el teatro “Fernando Domínguez” del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios NO SOLO POLICÍAS sino sociedad civil y personal militar recibió la capacitación sobre los DH de los pueblos y comunidades indígenas Dicho curso se desarrolló también en coordinación con la Academia de la Policía Estatal a cargo de Víctor Manuel Saucedo el cual fue impartido por Luis Fernández Castro quien actualmente es titular de la Cuarta Visitaduría de la CNDH y es capacitador especializado en derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Jorge Sánchez Arellano, Director General de Política para el Desarrollo Policial de la CNS, al respecto comentó que la finalidad del mismo es que tanto las policías estatales como municipales conozcan el tema de los DH de los pueblos indígenas, que reconozcan sus necesidades, de su diversidad cultural entre otras. Explica que quizá los pueblos indígenas, entre sus usos y costumbres realicen actividades, rituales o ceremonias que pudieran estar aparentemente fuera de la ley o que sea un delito y por tal motivo es necesario que las policías sepan cómo actuar en esos casos. Como ejemplo citó que en algunos pueblos indígenas del país, en sus ceremonias religiosas usan sustancias tóxicas, cuya portación está penada por la ley, o bien otros sacrifican una tortuga-especie en peligro de extinción- una vez al año para sus rituales, hechos en donde se trata que las autoridades comprenda el contexto en el que lo realizan. “Si eso no se comprende, las autoridades, federales estatales o municipales podrían caer en un error, en un escenario de injusticia a las comunidades al procesarlos por una situación como esas” refirió. Al curso-taller acudieron además de policías, militares y alumnos, autoridades de comunidades indígenas tanto de ciudad Valles como del interior de la región, así como el subprocurador de justicia en la huasteca norte Pablo Alvarado, la Segunda Visitadora de la CEDH Elvira Viggiano y funcionarios municipales. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La justicia dará la razón a quien la tenga: Iván Torres Llama PC a coheteros a cumplir medidas o no podrán instalarse Trabajador inició huelga de hambre contra el IMSS El peor enemigo del PRI es la simulación: Schaffino Tiran televisiones en arroyos