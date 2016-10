Llama PC a coheteros a cumplir medidas o no podrán instalarse El director de Protección Civil en Valles, José Antonio Zamora Velázquez, advirtió a los vendedores de cohetes que deberán cumplir con las medidas de seguridad requeridas en la licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de lo contrario no podrían vender sus productos como cada año en las instalaciones del parque Luis Donaldo Colosio. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DEBERÁN LOS VENDEDORES de pirotecnia cumplir con lo que marca la licencia expedida por la SEDENA dice PC Este lunes en entrevista señaló que está trabajando en coordinación con la SEDENA, la Policía Municipal y la Dirección de Comercio para controlar la venta de material explosivo. “Si no cumplen con lo que tienen ordenado en sus permisos vamos a proceder por acopio contra el personal que tenga más de 25 kilogramos en la vitrina, y pondremos la denuncia ante la PGR para que se proceda legalmente” dijo. Recordó que la licencia que expide la SEDENA a los 14 coheteros que, año con año se instalan en dicho parque, trae diversos requisitos como el no tener en sus locales de venta más de 25 kilos de material, que menores de edad no expendan el producto, que no exista cableado con electricidad, los cuales no se cumplieron el año pasado. Zamora Velázquez indicó que son 14 comerciantes que solicitaron instalarse desde el pasado 21 de octubre pero que por cuestiones del clima y porque aún no se les responde, no se colocaron. En Tancanhuitz dijo, fue ubicada a una persona que expende pirotecnia a través de la red social Facebook, hecho que ya se denunció. Respecto a que los coheteros siempre responden que no cuentan con un almacén para resguardar el material respondió que “tienen que atenerse a la ley, deben crear uno, ponerse de acuerdo y solicitar la autorización a la SEDENA para que puedan hacer su polvorín y establecerlo como marca la ley” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La justicia dará la razón a quien la tenga: Iván Torres Imparten taller a policías sobre los DH de indígenas Trabajador inició huelga de hambre contra el IMSS El peor enemigo del PRI es la simulación: Schaffino Tiran televisiones en arroyos