Apreciaciones En entrevista formal con el Sub Secretario de Gobierno en la Región del Valle del Mezquital, Alejandro Ramírez Furiati, refiere de la situación que se vive en la localidad de San Juanico y sus diez barrios; asegura está en paz en este momento, minimiza la situación de los videos sobre gente armada y explica que todo indican son de cuando hubo el conflicto donde quemaron autos. Los videos que mediante redes sociales comenzaron a circular dice eso fue cuando hubo el problema en el Rancho La herradura, paralelo a eso asegura sigue el dialogo con los pequeños propietarios y los comuneros y que el Gobierno del Estado le apostaba al diálogo para una solución concreta; recordó ya hay una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) donde les dicen que no hay personalidad para quien se dice comisariado, secretario y tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, entonces dice se trata de una instancia federal como el TUA quien habrá de determinar. Quienes promovieron esa demanda de buscar ser tierras comunales ya no tienen la facultad de volverlo hacerlo, por lo individual sí pero no va proceder porque advierte tiene que haber una situación muy clara de que es un bien comunal para lo cual todos deben de estar de acuerdo para que se establezca el bien general para todos. La diferencia es ahora el trabajo conjunto que realiza el gobierno del estado y gobierno municipal, José Chárrez está atendiendo un trabajo conjunto y recordó que hoy habrán de sostener una reunión de trabajo con ambos grupos. Por cierto muy temprano madrugó Pascual Chárrez para atender a los vecinos del barrio de El Carmen, el edil se comprometió al pliego petitorio que los habitantes de dicho barrio le presentaron. La asamblea se llevó a cabo dentro de la delegación municipal a donde arribó el presidente municipal cerca de las 06:30 horas de este lunes, siendo ya esperado por aproximadamente 40 vecinos de este punto de la ciudad. Chárrez Pedraza escuchó atento las peticiones que este barrio le hiciera en voz del delegado Alfonso Martín Barrón, de las cuales fueron bacheo de algunas arterias, poda de árboles, apoyo para le feria anual a celebrarse el próximo mes de julio, así como el drenaje de la calle Pípila, se le pidió al presidente municipal el arreglo del cruce de la calle Zaragoza hacia el Barrio de El Fithzi, ya que en dicho punto se han suscitado diversos accidentes indicando que es bajo responsabilidad de las combis que realizan ascenso y descenso en este punto, ya que las colectivas no toman las debidas precauciones al tratar de estacionarse. Un tema ineludible era el de la iglesia Hosanna ese fue ya un reclamo de los vecinos, del porqué abrió otra vez ese recinto. El edil manifestó que ya que el oficio para la clausura no contaba con sello de gobernación, únicamente por parte del municipio, por tal motivo se reabrió dicho templo, sin embargo también dijo que se buscará una reunión entre el representante de dicho culto con la delegación del barrio, estando presente gobernación e inclusive personal de migración, y es que se dice que el pastor no solo anda falto de documentos, sino también ilegal. El que es acusado de que anda supuestamente engañando a la gente de Ixmiquilpan es Antonio Tirado, quien anda invitando a reuniones para aparentemente anunciar que habrá legalización de autos de procedencia extranjera y en eso lo desmienten, ya lo dijo José Durán Vera públicamente como está la situación. Por eso Rodrigo Tovar Esquivel dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) Hidalgo deslindó a la organización de una supuesta reunión llevada a cabo el domingo donde Antonio Tirado Patiño a nombre de la UCD convocó a mitin informativo, misma en la que ofreció legalizaciones de vehículos americanos . En entrevista explicó que la UCD en el estado mantiene gestiones para los agremiados y campesinos, pues recordó que desde el año 2015 no hay legalizaciones de vehículos americanos, esto luego de que en días pasados en el municipio Antonio Tirado Patiño, quien comenzó a ostentarse como dirigente nacional de la UCD convocara a reunión informativa. Pidió a la ciudadanía quienes cuentan con vehículos americanos el no pagar dinero por una supuesta legalización pues dijo hasta el momento ni las agencias aduanales las ofrecen. La próxima semana estará en el municipio de Ixmiquilpan donde sostendrá una reunión con los agremiados de la organización para dar a conocer avances de la gestión que como UCD tienen en el estado. El gobernador del estado Omar Fayad Meneses puso en marcha la Feria de la Salud de la Mujer y recordó que hay un gran compromiso con las mujeres vulnerables en el estado, lo anterior en el evento llevado a cabo en la explanada de la Plaza Juárez. Les dijo que la administración pública trabaja para acercar los servicios de salud a las mujeres hidalguenses de todas las regiones del estado; de ahí que resultara el proyecto del gobierno que encabeza, de implementar brigadas médicas a lo largo y ancho del territorio estatal, las cuales, informó, estarán a cargo del doctor Francisco Chong Barreiro. La alcaldesa, Yolanda Tellería estuvo presente. Por cierto ahí anunció que para contrarrestar las estadísticas negativas que se tienen en estos temas, manifestó, ha instruido a las autoridades de salud del estado a impulsar diversas acciones para acercarse a las mujeres hidalguenses en sus localidades y brindarles así una atención médica oportuna, personalizada e integral.