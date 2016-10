Apreciaciones La pobreza en las comunidades indígenas sigue siendo cruda por lo que aún existen problemas de desnutrición en algunas comunidades, pero lo peor de estos males es que a pesar de los apoyos de gobierno, se cuente con la falta de buenas intenciones de los padres de familia, pero lo peor de todo es que sean los padres de familia de las cabeceras municipales quienes menos apoyen a los ayuntamientos a que se logren beneficios para sus hijos, tal es el caso de la cabecera de Coxcatlán en donde específicamente en la escuela primaria Netzahuatcoyotl, por primera vez cuentan con el beneficio de los desayunos escolares, lo cual siempre habían solicitado tener y fue hasta la presente administración en que se obtuvo el beneficio, lo cual no es aprovechado ya que las madres de familia no quieren apoyar en la preparación de los desayunos a pesar de que estos son desayunos fríos en los cuales se pican las frutas, siendo esto motivo de que algunas de las despensas que se habían destinado para esta institución hayan sido entregadas en diferentes localidades en donde si apoyan realmente. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Lo criticable de la situación es que los pobladores de la cabecera siempre se han quejado de la falta de beneficios y ahora que lograron tener uno tan importante como son los desayunos para sus hijos que en ocasiones no se desayunan antes de acudir a la escuela, no sea aprovechado por la falta de interés de los padres. Las redes sociales siguen siendo factor de problemas aun cuando sean bien utilizados, y es que tremendo agarrón se dieron el actual líder del partido revolucionario institucional y el presidente municipal de Tanlajás en las páginas de Facebook, al comenzar el edil a criticar unos puntos de vista del priista, lo que dio pie que se lanzaran diferentes insultos unos contra otros, entrometiéndose otro de los priistas conocido como Luis Miguel Chávez, conocido por haber sido el enlace de la diputada local del XIV distrito electoral Rebeca Terán Guevara, quien con datos precisos calificó al edil de ladrón de las arcas municipales y de burlarse de los pobladores indígenas del municipio tanlajense, siendo esto motivo para que los insultos llegaran al presidente de la república y otros gobiernos del tricolor y que se sacaran a relucir los vehículos del alcalde con un costo muy alto, pero lo peor de todo es que ambos partidos a los cuales representan quedaron mal parados ante quienes leen este tipo de cosas ya que ambos se sacaron sus trapitos al sol. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones