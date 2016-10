Apreciaciones La desesperación de los vecinos del Barrio San José llegó a su límite al grado que decidieron actuar por cuenta propia para proteger su patrimonio y su integridad desesperados por la cantidad de robos tanto a casas como a personas en la vía pública, bajo la consigna de que a aquel que agarren primero habrá de pagar la de todos. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La situación sin embargo estaba prevista desde hace ya tiempo, que incluso se le había hecho saber a la Policía Municipal sobre lo que estaba ocurriendo a fin de que actuara y se evitara llegar a este punto, pero no se le dio prioridad y finalmente los vecinos decidieron organizarse y salir a las calles a buscar a los presuntos delincuentes. La medida no es del todo mala, si no fuera porque siempre existe el riesgo de que la euforia se salga de control y termine en linchamiento, ya que esto implicaría un delito para castigar otro delito, pero el hecho de que las personas se unan para protegerse mutuamente pudiera finalmente ser una buena solución, ya que el hecho que exista alguien vigilando contribuye a disuadir a quienes pretenden cometer algún acto ilícito. Por lo pronto el director de la corporación buscó generar conciencia en los vecinos respecto a que conozcan sus límites, y sobre todo si son víctimas de un delito que denuncien para que haya un seguimiento, ya que solo de esa manera puede actuar la autoridad en contra de quienes infringen la ley, y no hay necesidad de tomar la justicia en manos propias. El informe de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi anunciado para este fin de semana finalmente se decidió posponerlo hasta nuevo aviso, ya que se pretende buscar una coincidencia con la agenda del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López para que pueda estar presente. Al ser la diputada de la alianza que llevó al mandatario al poder, no resulta extraño que pudiera asistir, aunque esto podría enviar ya mensajes respecto a las aspiraciones de la legisladora encaminadas hacia el 2018, proyecto en el cual ha venido trabajando aunque de manera discreta. Ayer se sostuvo una nueva reunión con la delegada del PRI Margarita Viñas Orta en donde se dio a conocer información respecto a la conformación de los consejos políticos en los municipios aledaños del distrito que restan aún por concluir con este proceso, así como sobre la información recabada de los seccionales del municipio. Quien por cierto envió una indirecta a través de su cuenta de Facebook fue la presidenta del partido María Teresa Hernández Montes, con una fotografía de una lona donde se hacía referencia a la contribución que cada priísta debe dar al partido para la operatividad del mismo, y que en este municipio se ha vuelto una complicación ya que no todos están cumpliendo con esta obligación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones