Apreciaciones Estamos a días de que inicie la festividad por el Día de Muertos y con ello el tiempo para que los vendedores de pirotecnia, como es costumbre, se instalen a vender sus productos. Pero al igual que el año pasado, se prevé una confrontación una vez más entre el director de Protección Civil José Antonio Zamora y los coheteros, ya que dicho funcionario advirtió a los comerciantes de que tienen que cumplir al pie de la letra los requisitos que estipula la licencia que les expide la Secretaría de la Defensa Nacional para desempeñar esa actividad. Históricamente los coheteros y por diversas circunstancias no han cumplido con esos requisitos que pide la SEDENA, aunque sí con las medidas de seguridad como la colocación de extintores, contenedores de arena y agua, entre otros más. Pero en otros rubros como el no poseer más de 25 kilogramos de material en los locales, que niños no despachen o bien que no exista cableado eléctrico no han cumplido, y aunque la SEDENA regula esa actividad, tal parece que el director de PC se confrontará una vez más con los coheteros al igual que el año pasado. Bravos andan los policías municipales ya que no solo detienen a los motociclistas y automovilistas que transitan sin placas sino que ahora hasta agarran parejo con los taxistas a quienes por diversos motivos les aplican multas. Este fin de semana un ruletero mencionó que en el semáforo de la colonia Emiliano Zapata los uniformados mínimo detuvieron a 10 automovilistas y motociclistas y que él vio claramente cuando les pedían para el refresco para no aplicarles una multa que rebasa los 500 pesos. Este lunes cuestionado sobre ello el jefe de la policía David Franco Pineda expresó que hasta el momento no le ha llegado ninguna queja en contra de sus elementos donde los acusen de andar "estirando la mano" sino que todos los días se les exhorta a que no caigan en el soborno. Lo cierto es que "la mordida" es un acto de corrupción común en la sociedad tema en donde según el Presidente de México Enrique Peña Nieto se trata de algo cultural y es que qué ciudadano querrá denunciar que fue víctima de un evento de ese tipo si también está involucrado. A una semana de que la Dirección de Comercio anunciara que iba reordenar y meter orden en los puestos ambulantes al exterior del Hospital General, el titular de esa dependencia Leonardo Navarrete Peña expresó que no fue necesario porque se verificó que estos no obstruían el paso de las ambulancias hacia el interior del Nosocomio. Confirmó el funcionario que fueron 14 los puestos que se detectaron la mayoría de la organización de El Barzón de José Espinosa y otros independientes y ahora lo que viene dijo Navarrete Peña es que, pedirá que la Policía y Tránsito Municipal inspeccione el lugar y haga los señalamientos a los comercios en caso de que no estén respetando las reglamentaciones.