Red telefónica piden habitantes de Tamapatz

En entrevista con el habitante de localidad del “Mirador” Tamapatz, Marte Flores González, reconoció el trabajo que se ha venido realizando por parte de la administración actual, ya que se han logrado obras realizadas durante el Primer año de Gobierno, como la galera de la localidad de San Rafael, la Carretera en el Mirador, la ampliación de la clínica en el mismo lugar.

Pero dijo que además, necesitan de la telefonía celular para que los jóvenes cuenten con el servicio de internet, los especialistas cuenten con teléfonos con que comunicarse, pero además para que cuando se tenga una urgencia los más de 3 mil habitantes cuenten con una forma más ágil de comunicarse, para que se brinde el auxilio correspondiente.

Otra de las situaciones apremiantes que se necesitan en el lugar y que durante muchos años atrás no se ha hecho es promocionar los lugares turísticos, ya que comentó no se cuenta solamente con el Sótano de las Golondrinas, sino que además cuenta con cuevas como la conocida como “La Neblina” y “Limba” que hasta el momento no han sido reconocidas, a pesar de la belleza con la que cuentan.

Aclaró, que esperan que se tenga una buena respuesta por parte de las autoridades, ya que como habitantes seguirán empujando fuerte para que esto sea posible.