Reconoce alcalde que no se cumplió la promesa de campaña Justifica que son empleados de menor rango y con experiencia para el funcionamiento de los departamentos. Chapulhuacán, Hgo.- Tras los señalamientos que le hicieran al alcalde, Narciso Villanueva Falcón, de que la mitad del personal de la presidencia municipal, era gente que ya había estado trabajando en la administración de Heriberto López Martinez y que contradecía su promesa de campaña cuando dijo que no habría nadie que ya haya trabajado, éste se justificó diciendo que es por experiencia para ofrecer un buen servicio. Chapulhuacán | Chapulhuacan Narciso Villanueva Falcón, presidente municipal de Chapulhuacán. Al ser entrevistado al respecto, el edil municipal, respondió, -"Es cierto que se dijo en la promesa de campaña que le daríamos oportunidad a gente que nunca había estado trabajando en la presidencia, yo quiero comentarles que las personas que están en los cargos de primer nivel como lo es el médico veterinario Hugo Olguín Rubio, Rogelio Garay nunca había ostentado ningún cargo, la secretaria del ayuntamiento Reyna Ángeles Otero, el oficial del registro civil tampoco, entonces hay manera de ver que es cierto que se han sumado algunas gentes que estuvieron en la administración de Heriberto, y quienes están hoy en cargos menores, se les dio la oportunidad porque tienen la experiencia para el funcionamiento de los departamentos". En este sentido, dijo que el contrato firmado por todos los empleados es por 4 meses, y durante este tiempo se realiza una evaluación de desempeño en sus áreas, -"Todos los contratos que hemos hecho en la administración ha sido por 4 meses, en ese tiempo la persona que dé resultados en su área, se queda y quien no, sólo se le dará las gracias y se buscarán opciones para dar un buen trabajo". Villanueva Falcón, reconoció que su gobierno no está trabajando al cien por ciento, sin embargo dijo se está haciendo todo lo posible por atender a la ciudadanía, -"No todo ha funcionado al cien por ciento, hemos logrado muchas cosas que no se lograron en mucho tiempo, y lo hemos estado haciendo con el recurso de la administración pasada, y de los señalamientos y tropiezos vamos aprendiendo, no hemos conformado el total de la planilla por consiguiente no estamos trabajando al cien por ciento, pero estamos ya trabajando en ello por mejorar los servicios".