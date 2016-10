Alcaldía lleva reciclado de aparatos electrodomésticos

Por lo anterior solicita a la población en general que no tire sus aparatos electrónicos y los done para llevarlos a un centro de acopio autorizado para reciclar este tipo de basura y con esto contribuir al cuidado del medio ambiente, ya que todos somos responsables de cuidarlo. Se reciben aparatos que ya no sirven como radiograbadoras, televisiones, cámaras, celulares, pilas, computadoras, hornos, refrigeradores, etc. este 25 de octubre es el último día del primer reciclón 2016, por lo que si trae un aparato de los señalados el área de Ecología le otorgará un arbolito.