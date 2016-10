Apreciaciones El comité del “Museo de las Momias Hñähñus” que se encuentra en la comunidad de Caltimacán municipio de Tasquillo a cargo de Rosa Ramírez Martínez, Alfredo Sanjuán y Ángel Barrera Trejo, realizaron una invitación al público en general para que asistan a la exhibición de Momias y restos óseos, esto en el marco de la celebración del día de muertos, pero además están invitando a los artesanos de la región, para que exhiban sus productos en el pabellón especial que habrán de colocarles. Se espera la presencia de mucha gente de la región y del estado, así como de otros estados, la invitación la han abierto por que tendrán muestra gastronómica y pues el atractivo ya está, ahora es cuestión de que se asista a disfrutar de estos días de los fieles difuntos en familia. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Si no tiene nada que hacer en este puente vacacional de Día de Muertos que ha anunciado la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo del viernes 28 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre, más vale que haga planes. Recuerde se informó que el próximo lunes que “derivado de la Autonomía de Gestión y con motivo de las Festividades Culturales Tradicionales del Día de Muertos (Xantolo)”, habrá suspensión de labores escolares los días lunes 31 de octubre y martes 1 de noviembre. El acuerdo, agrega la SEPH, se realizó con la Sección XV del SNTE y con la autorización del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. El SNTE en su comunicado para informar que como trabajadores de la educación, “siempre han contribuido al fortalecimiento de nuestra identidad como nación”, y que tras una labor de gestión con el mandatario estatal, el 31 de octubre y el 1 de noviembre serán “días que permitan fortalecer los lazos de unidad familiar y disfrutar la riqueza de nuestra cultura”. Pero el descanso para los educandos se extenderá desde el viernes 28 de octubre, día que, como cada último viernes de cada mes, los docentes tendrán consejo técnico, hasta el miércoles 2 de noviembre que tampoco habrá clases. Así que señores maestros, padres de familia, ahí tienen a donde ir a la exhibición que se llevará a cabo en la delegación de Caltimacán los días 30 y 31 de octubre, así como los días 1 y 2 de noviembre del presente año en los horarios de 9:00 a 17:00 horas, en donde el 30 de octubre en un horario de las 9:00 a 9:30 horas se realizará un rito en honor a los difuntos y a los cuerpos momificados, así como la instalación y exhibición de los mismos, posteriormente el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre, se llevará a cabo la exhibición de las momias en donde a través de ellas, se dará a conocer más sobre la muerte y la vida de la cultura Hñahñu. Para finalizar, el día 2 de noviembre por la tarde, se realizará un programa cultural y la despedida de los difuntos con el encendido de globos de cantoya por la comunidad a cargo de la delegación. Mire, con una cultura muy menguada en torno al Xantolo en esta zona, es sin duda Caltimacán una de las grandes oportunidades para fortalecer nuestras fiestas tradicionales, la convivencia familiar y por supuesto en cada comunidad. Señores, a hacer sus altares, a poner las ofrendas y desde luego a invitar al compadre, al amigo, al vecino a compartir de estas ofrendas, ya sean tamales, atole y con esto frenar el denominado halloween que gracias a que nuestros paisanos que van al extranjero a trabajar, a veces sus hijos traen otras costumbres que no son nuestras y no podemos permitir estas se extiendan. En México no hay noches de brujas, no hay halloween. Vecinos de San Antonio tras celebrar una reunión con el alcalde Pascual Chárrez Pedraza acusaron al legislador local Cipriano Chárrez Pedraza de ser un mentiroso, al igual que su suplente Marco Antonio Martínez Quintanilla y el delegado del lugar Alfredo Meza Velázquez, quienes aseguraron que la instalación de la antena de telefonía celular instalada en San Antonio fue de carácter personal el acuerdo entre particulares y en el documento se dieron cuenta que está plasmada la firma de los tres que mintieron, por lo que aplazaron al edil tomar una decisión, o van y la tumban. El reclamo se generó bajo el precepto de que se supone que la salud es un asunto de competencia del alcalde por lo tanto le pidieron al ahora edil investigar la instalación de esa antena que de manera irregular se instaló en un predio particular, “pasaron por alto la asamblea de San Antonio” Explicaron el delegado habría dicho de manera pública que no había tenido nada que ver con ese “acuerdo entre particulares”, situación que la administración municipal por voz del entonces secretario de obras públicas Marco Antonio Martínez Quintanilla fue repetido, llevando implícita la autorización del entonces alcalde Cipriano Chárrez y de cuyo documento no fue entregada la información a los ciudadanos. A la postre el documento oficial exhibe las firmas del entonces secretario de obras públicas, el alcalde Cipriano Chárrez Pedraza y el delegado. En otro de los puntos fue el conflicto que viven dos vecinos de la calle San Antonio, el señor Pedro Alberto Trejo Barrera quien ha omitido acatar las recomendaciones de delegación y de directores de reglamento (cuatro de la administración pasada) entre ellos Juan Diego Beltrán, quien lo extorsionó con dos mil quinientos para ir a cumplir la ley. Mire ese gobierno de Cipriano, honesto, empiezan a salir cosas obscuras pero vienen más seguramente.