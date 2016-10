Apreciaciones Tremendo escándalo se registró el pasado lunes en la presidencia de Axtla de Terrazas en donde el esposo de la regidora Martína Vázquez solicitó entrar al departamento de tesorería, lo que no le fue permitido por lo cual comenzó a exigir que esto fuera posible al grado que los presentes esperaban que de un momento a otro los guardias de la presidencia se liaran a golpes con el esposo de la funcionaria, por fortuna la situación no pasó a mayores. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Esto sin embargo marca la pauta de cómo va incrementando el problema que se tiene entre los regidores y la administración, y este jueves se espera otro agarrón en la sesión de cabildo en donde por cierto los regidores tienen planeado presentar como propuesta la destitución del secretario del ayuntamiento Urias Herrera Pozos por ser quien respalda como su función lo amerita, al alcalde Julio César Hernández Reséndiz en todo momento, sobre todo en los golpeteos por parte de los ediles. En Aquismón, el día de ayer se llevó a cabo una capacitación a ganaderos, comerciantes y público en general, para ser orientados sobre el registro federal de contribuyentes con el que deben de contar, sin embargo en este sentido fue poca la respuesta que se tuvo por parte de los pobladores, esto a consecuencia de que el director de comercio no emitió las invitaciones correspondientes que previamente había solicitado la secretaría de finanzas, por lo cual solamente ganaderos adheridos a la asociación ganadera local fueron los que se hicieron presentes, siendo de gran molestia para quienes ahí acudieron como fue el SAT y la secretaría de finanzas ya que esperaban una mayor respuesta ante el número de pobladores. Dicha situación podría generar problemas al director de comercio ya que según las primeras investigaciones, arrojan que el funcionario no entregó los oficios ya que no existe el acuse de recibido de parte de los comerciantes quienes además niegan se les haya presentado dicha invitación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones