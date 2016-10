Apreciaciones La confrontación que se dio ayer en las canchas municipales vino a tomar por sorpresa a los funcionarios, quienes al considerar resuelto el conflicto con los deportistas por el uso de la cancha, esperaban que el día de ayer el único conflicto fuera el acomodo de los espacios de acuerdo a la mercancía y por como fueran llegando. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Se acusa que el problema vino a raíz de personas que estuvieron azuzando a la gente para que se manifestaran y rechazaran los espacios que ya estaban dispuestos y organizados, lo cual no se descarta ya que algunas figuras antagónicas a la administración municipal fueron vistos tomando fotografías y hasta haciendo llamadas. Lo cierto es que los comerciantes manifiestan que únicamente buscan vender sus productos de la manera en que lo han venido realizando desde hace varios años, ya que solamente son tres días los que habrán de permanecer y cuando llegan los vendedores foráneos siempre se les dan todas las facilidades para colocarse sobre la calle incluso a juegos mecánicos. Más allá de la renuencia de los comerciantes a acatar las disposiciones, el problema estriba en la falta de coordinación y de colaboración entre los departamentos involucrados, lo cual quedó al descubierto con las declaraciones del director de deporte, y ayer mismo durante la situación que se presentó cada departamento actuaba por separado para atender el problema, más por protagonismo que con una finalidad de resolver. Algo que acusan los comerciantes es que no se les presentó previamente el proyecto y cuando se les informó fue faltando ya escasos días por lo que no hubo tiempo de un consenso previo con los grupos de las comunidades, aunque finalmente lo que reclaman es que siempre se les ha permitido y por tanto la costumbre se vuelve ley. Un error hubiese sido aplicar la fuerza pública para retirarlos, ya que no se trata de delincuentes finalmente sino de personas que buscan vender sus productos para obtener un ingreso, que lo hacen cada año, y la sociedad más que aplaudir lo hubiese condenado, ya que a final de cuentas los puestos xantoleros se han vuelto parte de la imagen del municipio. Todos los partidos políticos mantienen un punto débil en alguno de los municipios de la huasteca sur, ya que existen algunos donde mantienen un posicionamiento importante incluso donde no son gobierno, pero también los hay aquellos donde no tienen presencia o es casi nula, tal es el caso del PRI en San Martín, en donde desde Sabino Bautista no han podido recuperar terreno y está casi extinto. Parte de esto se atribuye a conflictos internos por intereses personales de los liderazgos que manipulan los trabajos y el poco capital político que existe para mantenerse al frente impidiendo su crecimiento, de la misma forma que ocurre con el PAN en Tampacán, o con el PRD en Matlapa, en donde no ha podido recuperar desde los últimos gobernantes de dichos partidos. Esto también es responsabilidad de los comités estatales que han dejado de prestar atención a esas zonas y se enfocan en donde se sienten más fuertes para evitar desgastarse en revivir comités que no muestran vida. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones