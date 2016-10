Apreciaciones Cuando en otros años para estas mismas fechas los comerciantes de pirotecnia ya se encontraban vendiendo sus productos en el parque Colosio, en esta ocasión no es así debido a que principalmente la dirección de Protección Civil los ha bloqueado. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este lunes por la tarde los comerciantes aunque no todos, se instalaron en el parque y esperaban comenzar con la vendimia ayer mismo pero dicen, fueron hostigados por elementos de la Policía Municipal que llegaron al sitio. Ellos dicen que, la dirección de PC a cargo de José Antonio Zamora Velázquez, tiene la responsabilidad de verificar que los puestos vendedores de pirotecnia cuenten con las medidas preventivas de seguridad y no tiene facultades para incautar o decomisar el material. La instancia encargada de ello dijeron, es la SEDENA la cual desde hace años les expidió las licencias, ello se escucha creíble ya que en el anterior trienio era eso lo que hacía el ex titular de PC Jorge Alberto Lárraga quien nunca tuvo un desencuentro con dichos ambulantes al contrario de José Antonio Zamora quien el año pasado dicen, los maltrato y se comportó de manera prepotente. Ayer por la tarde los vendedores de pirotecnia sostendrían una reunión con el comandante del 36º Batallón de Infantería, el titular de PC y el de Comercio y se espera para bien de los ambulantes, que para este miércoles por la mañana puedan estar ofertando sus productos sin problema alguno dado que estamos a días de la festividad del Día de Muertos. Al igual que el año pasado, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López pretende pasar en la huasteca la festividad del Día de Muertos, ya que la alcaldesa de Huehuetlán, Carolina Ramírez, declaró este martes que se tiene contemplada la visita del mandatario el próximo martes 1º de noviembre a aquella localidad. En ese sentido se ve bien que de manera constante Carreras López visita la región huasteca ya que apenas el pasado viernes estuvo en Valles entregando diversas obras, ya que en otros sexenios la visita de la figura del gobernador era de vez en cuando y se le vivían en la capital del estado. Quien continúa invitando a la población a su festejo por su 63 cumpleaños que es precisamente para esas fechas es el ex alcalde y hoy director de la Promotora del Estado Juan José Ortiz Azuara. La “tamalada” como la ha llamado el ex edil a ese evento, será el miércoles 5 de noviembre aunque su onomástico es el día 2 de ese mismo mes y aunque no es tiempo electoral, más de un político con ganas de quererse ver, acudirá a ese convivio. Después de que el titular de la SEGE Joel Ramírez Díaz este lunes anunciará que habrá cambios en las fechas de las vacaciones para la temporada de diciembre no cayó bien a diversos docentes. Y es que el calendario oficial marcaba que los días de asueto iniciaban desde el viernes 16 de diciembre pero ahora, tras el cambio anunciado por la SEGE, será a partir del día 23 de ese mes, es decir, un día antes de la Noche Buena. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones