Comerciantes toman la plaza principal Rechazan el proyecto de las canchas, ya que consideran les perjudicará en la vendimia y necesitan llevar dinero a sus hijos y familiares. Una fuerte confrontación entre autoridades y comerciantes provenientes de al menos cuatro comunidades se suscitó durante la mañana de ayer, debido a que se negaron a ocupar los espacios que se les asignaron en las canchas municipales argumentando que siempre han ocupado la plaza y que en donde los enviaron nadie los va a ver, llegando el choque al punto que amenazaban con amarrar al secretario técnico y al director de plazas y mercados si trataban de desalojarlos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Momentos en que los comerciantes encaran a las autoridades exigiendo que los dejen instalarse en la plaza principal La preparación Tal como se informó en este medio, la preparación del espacio en las canchas municipales, así como la privada Francisco I. Madero y el área de estacionamiento de la secundaria Justo Sierra, inició desde el pasado lunes con la colocación de los toldos y lonas así como la medición de los espacios en donde se habrían de colocar los puestos de los comerciantes de la vendimia de Xantolo. Todo estaba listo, todo marchaba de acuerdo al plan, las lonas publicitarias, los deportistas aparentemente convencidos de ceder el espacio durante los días que habrá de durar la colocación de los vendedores en la cancha, estarían protegidos del intemperie por los toldos y el techado, sólo era cuestión de esperar. La llegada Alrededor de las tres de la mañana comenzaron a llegar los primeros comerciantes con cajas y varas para la elaboración de los altares, los cuales fueron llevados a las canchas para que se instalaran en los espacios en donde habrían de colocarse de acuerdo a lo establecido, aún con algunas renuencias accedieron. Conforme avanzaron las horas y se acercó la mañana fueron llegando grupos más grandes de comerciantes de comunidades como Ixtlapalaco-Vega Larga, Xomoco y Xilhuazo, de entre 50 y 70 integrantes cada uno, mismos que igualmente fueron llevados hacia el espacio destinado en las canchas municipales por parte de los inspectores y el propio director de plazas y mercados. La confrontación Sin embargo los líderes de las comunidades fueron quienes manifestaron no estar de acuerdo con la reubicación, ya que no se les había consultado previamente sobre dicho cambio, por lo que exigían que se les dejara instalarse en la plaza principal como ha sido la tradición desde el siglo pasado, ya que solamente son tres días los que bajan a vender. Ante esto el director de plazas y mercados, Andrés Gutiérrez, les explicó que ya estaban dispuestos los espacios en las canchas, debido a que en la plaza se están realizando los trabajos de remodelación y resulta complicado poder realizar las maniobras para los trabajadores, además de peligroso para los mismos comerciantes y las personas que acudan. Aun así los comerciantes comenzaron a aglutinarse en torno al director, por lo que el secretario técnico del ayuntamiento, José Luis Meza Vidales; el secretario del ayuntamiento, José Antonio Vidales Romero y el regidor de comercio, Sergio Enrique Delgado Cabrera acudieron para intervenir, pero la molestia de las personas iba en aumento azuzados por algunas personas que incluso pedían que amarraran a los funcionarios, por lo que se les advirtió que de caer en esto podrían ser detenidos por la policía. Comerciantes toman la plaza Aun con la negativa de las autoridades, los comerciantes comenzaron a acarrear sus cajones desde las canchas hacia la plaza principal apartando cada uno el espacio que consideraban les correspondía, acomodándose por comunidades de manera contigua, mientras los funcionarios deliberaban qué podrían hacer, incluso se llegó a mencionar el uso de la fuerza pública pero finalmente fue desechado. Al ver que ya estaban prácticamente instalados los comerciantes, la dirección de plazas y mercados manifestó que sí se les permitiría la colocación pero que se habrían de tomar medidas del tamaño de los espacios como estaba planeado, a lo que los comerciantes estuvieron de acuerdo, pero finalmente se decidió posponerlo hasta que recibieran indicaciones. El que llega primero Tal como se preveía, al llegar más comerciantes posteriormente se suscitaron más confrontaciones debido a que quienes iban llegando reclamaban los espacios que han ocupado en la plaza, a lo que quienes ya estaban instalados argumentaban que esos espacios los ganaron por llegar primero, generando nuevamente tensión en los grupos. Se ofreció como alternativa colocarlos en la parte posterior de la plaza retirando los vehículos estacionados en esa calle para no tener que cerrar la circulación de la calle, a lo que estuvieron de acuerdo los comerciantes, por lo que se solicitó la intervención de la dirección de Tránsito Municipal para el retiro de los vehículos. Pero posteriormente arribó Manuel Sánchez Romero, coordinador de desarrollo urbano quien reinició un diálogo con los comerciantes instándolos a que aceptaran irse a la cancha municipal señalando que es una disposición de la autoridad, y que se les acondicionó el espacio para que pudieran estar en mejores condiciones. “Por los suyos” Esto generó nuevamente la molestia de los comerciantes quienes manifestaron nuevamente el rechazo a dicha propuesta y terminaron por abortar el diálogo y se regresaron a los espacios que tienen apartados, porque aseguran en donde los habrían de colocar nadie los va a ver por estar escondidos. Además que a los vendedores foráneos que llegan con los juegos mecánicos, la vendimia de churros y pizzas sí los dejan colocarse en el centro alrededor de la plaza mientras que a los del municipio los quieren marginar, argumentando que en administraciones anteriores no habían tenido este problema. Aseguran que mientras los funcionarios cobran un sueldo ellos tienen que tratar de vender para obtener ingresos para llevar de comer a sus hijos y familiares, ya que de por sí estaban perdiendo tiempo apartando los lugares para que no se los quitaran, sin poder ir a su comunidad a recoger la mercancía, lo que implicaría que perderían más venta. Finalmente acordó colocar a los vendedores que fueran llegando frente a la parroquia San Juan Bautista, así como alrededor con lo que estuvieron de acuerdo los vendedores y se descartó por completo el proyecto de las canchas. La obra no se para Respecto a los trabajos que se están realizando en la plaza principal con la remodelación de dicho espacio, se informó que estos no se habrán de detener, ya que existe un retraso por causa del clima, por lo que tienen que continuar, únicamente se acordaron las áreas donde se encuentran trabajando para que la gente no invada dichos espacios. 