"Parecemos delincuentes pero no lo somos, somos gente de trabajo": Coheteros Denuncian hostigamiento de la Policía Municipal; piden los dejen trabajar y no los traten como delincuentes. Desde la tarde del pasado lunes, comerciantes que se dedican a la venta de pirotecnia instalaron 5 puestos de los 14 habituales en el parque Luis Donaldo Colosio, sin embargo, denuncian que están siendo hostigados por elementos de la Policía Municipal y no han podido vender sus productos. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios AYER MISMO SE definiría si a partir de pueden comenzar con la vendimia puesto que faltan días para la festividad del 2 de Noviembre Uno de ellos José Guadalupe Contreras Pérez, explicó que cuentan con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, instancia que regula esa actividad, que en su momento informaron de ello a la 12ª Zona Militar a través del 36º Batallón de Infantería y que al Municipio le enviaron el oficio en donde detallan a partir de que día se instalarían para comenzar a pagar por el piso previa autorización de Comercio. Cuestionado si personal de Protección Civil les había dado el visto bueno dijo que "el director se puso muy prepotente – el año pasado – y es por eso que nosotros no hemos ido como otras veces a presentarnos y no lo vamos a hacer, el señor es muy agresivo, aparte de que nosotros en otros tiempos nos ha atropellado varias veces, nosotros ya cumplimos con el permiso". Por su parte los coheteros Ricardo Ignacio Cardozo y Patricia Fernández señalaron que el lunes por la tarde y el martes por la mañana, cerca de 5 patrullas de la Policía Municipal arribaron al parque Colosio, cuestionándoles si contaban con el permiso, acto que consideraron como un hostigamiento. "Parecemos delincuentes pero no lo somos, somos gente de trabajo, de Valles" exclamó Patricia Fernández e hizo un llamado al alcalde Jorge Terán para que los dejen trabajar como lo han venido haciendo desde hace 15 años, y que la dirección de PC se limite a verificar que cuenten con las medidas de seguridad mismas que realizan año con año, dado que no son nuevos. Ricardo Cardozo agregó que ayer a las 18:00 horas sostendrían una reunión en las instalaciones del 36º Batallón de Infantería con el comandante Gorgonio Escalante y los titulares de Comercio Leonardo Navarrete y PC José Antonio Zamora. Enfatizó que la festividad por el Día de Muertos está por iniciar, que en otros años para estas fechas ya estaban instalados pero por culpa del director de PC no lo han hecho. El año pasado señalan, a raíz del mal trato recibido por Antonio Zamora, uno de los 14 comerciantes que padecía de diabetes e hipertensión, recayó en su salud al grado que perdió la vida y creen se debió al atropello que recibieron de dicho funcionario municipal.