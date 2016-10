Conmemoran Día internacional de la no violencia contra la mujer Tlanchinol, Hgo.- El área de comunicación social del ayuntamiento, informa que se llevó un emotivo día que se vivió en el municipio de Tlanchinol, con la finalidad de recordar a la ciudadanía, la importancia de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios Con diversas actividades conmemoraron el Día internacional de la no violencia contra las mujeres. Agregan que el honorable ayuntamiento de Tlanchinol en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer realizaron diferentes actividades que como cada 25 de mes se recuerda o conmemora la no violencia contra las mujeres, razón de sobra para destacar este día, por lo que la Instancia Municipal organizó hoy una marcha que partió de barrio nuevo al centro, por la carretera nacional. De igual manera se instaló una mesa de atención y asesoría jurídica y psicológica para la población general; por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se impartió un curso al personal de la administración municipal relacionado con los derechos humanos de las mujeres, impartido por Monserrat Vargas Ruiz, visitadora adjunta de la Comisión de derechos humanos del estado de Hidalgo con residencia en la Huasteca, todo esto con la finalidad de hacer conciencia de la importancia que tiene erradicar la violencia contra las mujeres. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Servicios oportunos lleva Registro Civil Alcaldía lleva reciclado de aparatos electrodomésticos Le dan un botellazo en una cantina Asaltan y roban camioneta a comerciante DIF trabaja arduamente para llevar apoyos a la población