Chiqueros en hogares son un gran foco de infección, alerta salud

San Felipe Orizatlán, Hgo.- Autoridades de Salud realizan pláticas informativas en las colonias, barrios y comunidades para dar a conocer a cerca de los riesgos a la salud y problemas que causan las porquerizas que se encuentran en las zonas pobladas, las cuales de acuerdo a las normas de salud no estan permitidas. Personal perteneciente a Salubridad y el Centro de Salud realizan reuniones en las localidades del municipio para crear conciencia sobre los focos de infección que se han desarrollado con la abundancia de criaderos de puercos que hay en el municipio, a la vez dan a conocer las normas y reglas que se tienen que acatar así como las sanciones que se aplican a quienes no estan dentro de lo reglamentado. Patricia Hernández Hernández coordinadora de Salud en el municipio, dijo que ha sido muy difícil tratar de combatir el problema de las porquerizas, a pesar de que se concientiza a la población sobre los daños a la salud por la crianza de puercos en lugares habitados, los cuales recalcó que no estan permitidos y menos aquellos que se ubican a escasos metros de las casas, incluso de las cocinas.