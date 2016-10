Podrían fusionar departamentos  en el ayuntamiento

Miguel Angel Sánchez Hernández, Director de Recursos Humanos, señaló que se está evaluado cada uno de los departamentos y las funciones que realiza cada trabajador, para corroborar que realmente sea necesario el número de elementos que tiene cada área, con el fin de que no se dupliquen funciones o se encuentre personal que este de más, por lo que no se descarta que tras el análisis algunos departamentos deban de fusionarse. “Se están pidiendo las actividades de todos los trabajadores de cada uno de los departamentos, para llevar a cabo la evaluación con oficialía mayor y será quien determine las medidas hasta fin de mes”, dijo el funcionario. Mencionó que actualmente la nómina de trabajadores del ayuntamiento se encuentra en los mil 245 empleados, y no se contempla contratación alguna durante estos últimos meses, debido al cierre del ejercicio fiscal y a que lo que se busca es la reducción aún más de la misma. Agregó que un promedio de 60 empleados son los que han sido dados de baja, estos sin contar los 35 elementos de la Policía Municipal, ya que estos espacios por cuestiones propias de la seguridad de la ciudad son cubiertos de inmediato.